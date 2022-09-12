Вадим Боровик о ШОС: «Для нас это важно, полезно и интересно. И вклад Беларуси будет достаточно позитивный»

Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

ШОС, Шанхай, Китай – это Азия. И, в принципе, вопросы Азии как бы не наши. Беларусь – это Европа, часто подчеркивали, что это центр Европы. Однако в нынешней геополитической ситуации, наверное, нужно рассуждать о том, что и Россия, и Китай – это наши стратегические союзники. Как в военно-политическом плане, так и в экономическом. Естественно, наверное, нам нужно ориентироваться на дружбу с такими государствами. Вадим, ШОС нужно ли Беларуси? Я говорю положительно и утвердительно, но все же мне хотелось бы разъяснения экспертного.

Вадим Боровик, политолог:

Действительно, в текущей ситуации она необходима, это очевидно. Но, в принципе, мы понимали важность ШОС многие годы назад. Недаром уже сегодня целая очередь стран выстроились стать партнерами по диалогу в ШОС. Кирилл Казаков:

На этом саммите их и рассмотрят официально.