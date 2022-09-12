Вадим Боровик о ШОС: «Для нас это важно, полезно и интересно. И вклад Беларуси будет достаточно позитивный»
Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
ШОС, Шанхай, Китай – это Азия. И, в принципе, вопросы Азии как бы не наши. Беларусь – это Европа, часто подчеркивали, что это центр Европы. Однако в нынешней геополитической ситуации, наверное, нужно рассуждать о том, что и Россия, и Китай – это наши стратегические союзники. Как в военно-политическом плане, так и в экономическом. Естественно, наверное, нам нужно ориентироваться на дружбу с такими государствами. Вадим, ШОС нужно ли Беларуси? Я говорю положительно и утвердительно, но все же мне хотелось бы разъяснения экспертного.
Вадим Боровик, политолог:
Действительно, в текущей ситуации она необходима, это очевидно. Но, в принципе, мы понимали важность ШОС многие годы назад. Недаром уже сегодня целая очередь стран выстроились стать партнерами по диалогу в ШОС.
Кирилл Казаков:
На этом саммите их и рассмотрят официально.
Вадим Боровик:
Да. Очень многие страны проявляют интерес к тому, чтобы стать полноправными членами. Иран присоединится, Беларусь по ускоренной программе присоединится к ШОС. В первую очередь нас интересует экономика. Нарушились транспортно-логистические цепочки. Мы это видим, нам их приходится выстраивать. Достаточно сложные схемы и логистические, и финансовые, чтобы наша продукция была доставлена конечному потребителю. С другой стороны, чтобы мы получили необходимые комплектующие. Действительно, это региональная структура крупнейшая, если мы берем население. Крупнейшая, если мы говорим о территории – 34 миллиона квадратных километров. И две, первая и третья, экономики мира по паритету покупательной способности. Если уже говорим о ВВП, то вторая и третья. Поэтому, безусловно, для нас это важно, полезно и интересно.
И вклад Беларуси будет достаточно позитивный, поскольку мы – государство, находящееся в центре Европы. Транспортно-логистический узел. Несмотря на все санкции, я еще раз говорю, самая плохая фраза, запомните, это говорить «вот это навсегда нас отрубили откуда-то». Никогда не говори никогда. Если мы возьмем последние 100 лет, мы увидим, как позиция многих стран менялась на протяжении этих 100 лет. Наша задача сегодня в Азии, в Евразии усилить наши позиции и вернуть свои позиции на наших премиальных традиционных рынках. Тогда мы удвоим наш ВВП. Это возможно. Конечно, будет сложно. Тем не менее что такое ШОС? Это переплетение взаимных интересов и возможностей и переплетение противоречий. И каждую страну можно сопоставлять, и там куча противоречий. Вот если эти страны сумеют использовать эту региональную структуру в плюс друг другу, то это будет огромный шаг для развития экономик всех стран-участников ШОС.