Шевченко: Китай – единственная мировая цивилизация, не западная, которая выиграла войну цивилизаций

Максим Шевченко, российский журналист, политик: Я лично уверен, что Китай уже освободился от этого гнета, выиграл в XX веке. Это единственная первая мировая цивилизация, не западная, которая выиграла войну цивилизаций. Вспомним, чем был Китай в 1916 году, когда Сунь Ятсен начал национальную революцию. Он был страной, оккупированной всеми, кому не лень. Российская Империя оккупировала Манжурию, потом просрала, отдала ее Японии, Япония оккупировала Манжурию, англичане оккупировали побережье, Шанхай там, Макао – португальцы там, французы имели, немцы имели, значит, это вот Циндао – пиво, знаете, например, да, Циндао? Циндао – это немецкая колония. Что там пиво-то? Китайцы по-другому пиво варят. Это немецкое пиво, и там Циндао, если вы туда приедете, там просто немецкий город. То есть Китай был поделен. Китай заставляли покупать опиум, похоже, как с молодым поколением Запад обращается, чтобы молодежь становилась наркоманами, а не национальным ресурсом. И вот китайцы провели страшный ХХ век.

Для этого понадобились, смотрите, какие усилия. Сначала революция Гоминьдана, националистическая желтая революция, потом красная революция Мао Цзэдуна. Почему Мао, несмотря на все его свирепости и жестокости, так ценится, так уважается в Китае? Потому что он защитил государство, создал государство. Несмотря на культурную революцию, на все его ошибки, большой скачок, на хунвэйбинов и так далее. И сегодня, когда мы видим великий Китай, реально, который там на Марс посылает космические корабли, который может и Беларусь поддержать, и Иран, но который сам не воюет ни с кем и не хочет воевать. Мы понимаем, что это вот китайская цивилизация, уникальная. Да, она, может быть, нам чуждая, кстати, вот нам как славянам, потому что там у китайцев есть понятие «ся», настоящий человек – это китаец. И мы с вами, мы – это дикие обезьяны, что-то вроде животных. Мы перестаем быть ими по мере нашего изучения китайского языка и китайской философии – Лао-Цзы, Моди, изучение книг Си Цзиньпина. При этом Китай – это свободное пространство, там есть все, там есть «Айфоны», есть ночные клубы, но там есть регулируемое, невероятное по масштабу пространство жизни, социальное и государственное. Там реально воплощены слова Сталина, что марксизм – это не догма, а метод познания и преобразования реальности. И Си Цзиньпин говорит, да, мы используем марксизм, но это не догма. Очевидно то, что хотел Сталин построить из Советского Союза. Если бы Сталин построил такой же Советский Союз, то это ужас был бы для Запада, ужас.

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