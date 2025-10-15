«Саммит, который показывает: это наше, а там уже ваше».
«В выигрыше, безусловно, нормальные люди, палестинцы и израильтяне, которые никогда не хотели друг с другом воевать, наверное».
«Просто в марксизме был потолок, это, собственно, человек. Дальше уже требовалось, чтобы человек становился сверхчеловеком».
«А в некоторых странах демократия великолепно работает, как во Франции, например. Или в США, я считаю, демократия работает».
«Трамп, конечно, либерал, но он понимал, что либеральному клубу противостоит клуб традиционалистский».
«Такая разносторонняя команда – как такой ковчег, в котором есть все».
«Он такой же на эмоциях, такой же живой, он может там схватить женщину, может по-человечески разговаривать с Илоном Маском и приблизить к себе странного Илона Маска».
Белорусская сторона смогла организовать и провести процедуру в спокойном режиме.
«Им сама по себе Украина американцам не нужна, они не знают, что с ней делать. И, в общем, они взяли под контроль – семья Байдена – газораспределительную сеть Украины. Это понятно, потому что это связано с Россией, это важнейший фактор энергосистемы европейской», – отметил политолог.
«Си Цзиньпин говорит, да, мы используем марксизм, но это не догма. Очевидно то, что хотел Сталин построить из Советского Союза. Если бы Сталин построил такой же Советский Союз, то это ужас был бы для Запада, ужас», – отметил политолог.
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