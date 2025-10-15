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Новости по тегу #Максим Шевченко

Шевченко: саммит в Шарм-эль-Шейхе – это саммит глобальной войны
15 октября 2025 19:50

Шевченко: саммит в Шарм-эль-Шейхе – это саммит глобальной войны

Перемирие Израиля и ХАМАС – кто в выигрыше? Рассказал Максим Шевченко
15 октября 2025 19:30

Перемирие Израиля и ХАМАС – кто в выигрыше? Рассказал Максим Шевченко

Человек готов на подвиги, но после подвигов ему хочется отдыха, дачи, колбасы – Шевченко о распаде СССР
26 июня 2025 19:51

Человек готов на подвиги, но после подвигов ему хочется отдыха, дачи, колбасы – Шевченко о распаде СССР

Шевченко: в некоторых странах демократия не работает – приводит к хаосу и гибели государства
26 июня 2025 19:15

Шевченко: в некоторых странах демократия не работает – приводит к хаосу и гибели государства

Шевченко: задача Трампа – восстановить могучее, контролирующее мировую систему американское государство
26 июня 2025 18:50

Шевченко: задача Трампа – восстановить могучее, контролирующее мировую систему американское государство

Шевченко рассказал, почему Трамп набрал себе в команду странноватых ребят
26 июня 2025 18:20

Шевченко рассказал, почему Трамп набрал себе в команду странноватых ребят

Шевченко: Трамп своими твитами демонстрирует, что он такой же, как и вся Америка
26 июня 2025 18:00

Шевченко: Трамп своими твитами демонстрирует, что он такой же, как и вся Америка

Эксперты оценили участие Минска в организации обмена пленными между Россией и Украиной
28 мая 2025 07:19

Эксперты оценили участие Минска в организации обмена пленными между Россией и Украиной

Максим Шевченко: США инвестирует в Украину ровно столько, чтобы там не затихала война
17 октября 2024 19:18

Максим Шевченко: США инвестирует в Украину ровно столько, чтобы там не затихала война

Шевченко: Китай – единственная мировая цивилизация, не западная, которая выиграла войну цивилизаций
17 октября 2024 19:17

Шевченко: Китай – единственная мировая цивилизация, не западная, которая выиграла войну цивилизаций

Максим Шевченко: что бросается в глаза – не это принципиальная повестка, власть денег гораздо больше
16 января 2021 19:11

Максим Шевченко: что бросается в глаза – не это принципиальная повестка, власть денег гораздо больше

Журналист Максим Шевченко: «Суверенитет Беларуси имеет огромное значение»
20 сентября 2020 18:37

Журналист Максим Шевченко: «Суверенитет Беларуси имеет огромное значение»