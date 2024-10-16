Данилович: если бы наши предки были толерантными, не было бы суверенной Беларуси

Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вот мы с вами, наши предки тысячелетиями живут на геополитическом перекрестке. Беларусь – это геополитический перекресток. С одной стороны, пересечение торговых путей – это хорошо, замечательно, а с другой стороны, постоянные вооруженные войны и конфликты прокатывались в Европе через нашу территорию. А мы с вами должны задуматься. Ведь наши предки живут тысячелетиями на этой земле.

Григорий Азаренок, СТВ:

И сколько народов за это время исчезло?

Вячеслав Данилович:

Так да, а мы сохранились, они не просто выжили на этом геополитическом перекрестке, а отстояли свое право жить на этой земле так, как считают нужным. А это и есть, простым языком если говорить, суверенитет. Когда мы сами определяем, как нам жить, развиваться, каким курсом двигаться, куда идти, а не кто-то нам извне пытается навязать и продиктовать. Я противник термина «толерантность». Тоже нам бросили в свое время, в 90-е годы, активно этот термин под хорошим таким соусом, белорусы толерантные, а на самом деле из медицины термин был взят, а в медицине он означает неспособность организма противостоять вредоносному внешнему влиянию. Если бы наши предки были толерантными, то мы бы с вами здесь не сидели, не разговаривали, не было бы суверенной Республики Беларусь, не было бы белорусского народа и белорусской государственности. Это однозначно. Мы должны помнить нашу историю, мы должны извлекать из нее уроки и должны гордиться памятью наших предков, которые отстояли свое и наше право жить на этой земле, как мы считаем нужным.