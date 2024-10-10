Вопрос утыкается в безопасность – Ржондовская рассказала, что сейчас волнует жителей Донецка

Лариса Ржондовская, главный редактор «Новое.Медиа», автор проекта «Дорогая Хурма»:

Вопрос всегда утыкается в безопасность. То есть что-то сделать в Мариуполе реально, что-то делать в Донецке, ну это настолько такие риски, на которые просто нету смысла. Как-то не то, что смысла, совести не хватает идти. Я не готова ради развлекухи класть человеческие жизни. Ну вот понимаешь. И вроде как, конечно, все взрослые, будут сами принимать решение идти или не идти, но...

Но города очень не хватает. То есть вот ты гуляешь по набережной, видно, как люди там грубо самоорганизовываются, как приезжает машина. Вот знаешь, вот эта история: открывается багажник, оттуда музыка, кто-то кофе продает. Людям не хватает, людям нужна жизнь какая-то помимо того, что сесть посидеть в кафе, походить, погулять пешком. Но пока вот вопросы безопасности, то есть до сих пор не снят запрет на массовые мероприятия. Я уже одно пыталась организовать, второе, и мы каждый раз утыкаемся в безопасность.

Вот есть одно всего заведение, оно действительно в буквальном смысле в бомбоубежище находится, там еще что-то можно сделать. Но все остальное, Гриш, – безопасность, безопасность. То есть даже парк аттракционов не работает нормально, работают точечные аттракционы. Вот мы утыкаемся всегда в одно и то же. Мы в журналистской работе утыкаемся ровно в ту же самую безопасность. То есть, грубо говоря, я снимаю в Минске или Москве, там, не знаю, перекладывается дорога, я достаю телефон, иду, снимаю радостно, могу хоть в прямой эфир это дело показывать.

Проблемы ноль, все счастливы и так далее. Здесь, если начинается какой-то ремонт, мы там как шпионы, что называется, приезжаем, это дело снимаем, потом мы дожидаемся, пока ремонт закончится, люди уедут, мы никого не подставим. И с огромным временным лагом мы говорим: ребят, а вот было.

Да, потому что мы боимся, что прилетит по рабочим, потому что такие случаи были. И здесь мы всегда вот утыкаемся в одну и ту же историю. Мы утыкаемся всегда в безопасность. Мы утыкаемся в безопасность людей. Потому что, условно, вот опять же, ты сейчас там решишь соцопрос провести, ты берешь телефон, выходишь из своей студии и начинаешь спрашивать минчан, что вы думаете про это. Ну вот каждый второй тебе точно ответит. Ну вот прям железно что-то расскажет. Я думаю, что даже больше. Я думаю, процентов 70-80.

В Москве будет та же история, в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге, где угодно. В Донецке ты подходишь к людям, начинаешь спрашивать. Люди зачастую опасаются говорить, потому что они боятся ждунов этих абсолютно, которые, к сожалению, тоже есть. Люди опять начинают переживать за безопасность. Мы здесь всегда утыкаемся ровно в одну и ту же историю, что нам нужно полное уничтожение украинской государственности. Тогда будем жить спокойно, и будет у нас прекрасный, цветущий Донецк. Я там мероприятия вам натыкаю – замучаетесь считать.