От диагностики до реабилитации – в Беларусь на оздоровление приехали дети-инвалиды из ДНР

Каждый ребенок заслуживает шанса на счастливое будущее. Благодаря помощи неравнодушных белорусов в нашу страну из Донецкой Народной Республики на реабилитацию приехала группа детей-инвалидов с родителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребятам предоставили полный спектр медицинских услуг: от диагностики до реабилитации. Многие из них никогда не имели возможности получить качественное лечение. Фонд не только помогает с оздоровлением, но и создает атмосферу заботы и поддержки. Улыбка каждого из этих ребят – результат совместных усилий и настоящей человечности. Сегодня, 17 октября, с юными гостями нашей страны встретился Алексей Талай. Он не только поддержал ребят, но и дал уверенность в том, что белорусы никогда не останутся равнодушными к беде братского народа.

Алексей Талай, общественный деятель, учредитель благотворительного фонда: Многие семьи Донбасса желают, чтобы их дети приехали к нам в Беларусь в наши лучшие реабилитационные центры. Они уже зарекомендовали себя. Наш Минздрав, наша медицина славятся по всему миру. И, конечно же, для них это приоритет – приехать сюда и получить качественную помощь, поддержку, получить надежду на выздоровление.

У нас из-за военных действий в городе невозможно это сделать. Ребенку реабилитация нужна была. И мы очень благодарны, что нас пригласили сюда.

Отметим, за годы работы фонда в рамках программы по оздоровлению Беларусь посетили более 5 тысяч детей. И в ближайшее время волонтеры встретятся с ребятами, которые уже воспользовались отечественными медуслугами.