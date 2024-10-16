Гигин: киевский режим пытается использовать ту же стратегию, которую использовал Гитлер

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Когда Черчилль и Рузвельт на полном серьезе обсуждали, что делать с немцами, Сталин сказал, что, может быть, эти 50 тысяч эсэсовцев расстрелять. Но это была шутка с этого постоянного нажима уничтожения Германии. Так же как Эйзенхауэр. Я читал его мемуары и не нашел, но где-то якобы он высказывался, что Жуков ему сказал… Эйзенхауэр спрашивает у Жукова: как вы преодолевали минные поля? Это была для нас одна из главных проблем. Он говорит, не было проблем, мы пропускали туда волны солдат. Понимаете, Жуков мог и пошутить... Понимаете, это уже в таком разговоре застольном. Из тех мифов, стереотипов, которые формировались уже тогда в западной пропаганде. Они вот эти оговорки, какие-то мифы, анекдоты собирают и выдают за такую картину. Вот как сейчас на фронте, вот эти мясные штурмы. Какие мясные штурмы? Им уже военные специалисты говорят. Идет атака. В чем успех русской армии сейчас? В чем главный тактический прием? Это быстрая доставка к линии боевого соприкосновения малых групп пехоты. 2-3 человека, уже 10 человек – это большая группа. Какие мясные штурмы? Нет, как писали, так и пишут.

Григорий Азаренок, СТВ:

Корейцы уже идут. Корейцы идут.

Вадим Гигин:

Ну, кто его знает. Может быть, Ким Чен Ын, ему надо армию испытать. Но мы не знаем, какие там планы. Сейчас пошутят, скажут, подтвердили два пропагандиста. Но смотрите что еще по поводу того, как воюет русская армия. Во всех войнах говорили: русские воюют не так, неправильная война. Суворов всегда практически выигрывал не числом, а умением. Все говорили: Суворов неправильно воюет.

Григорий Азаренок:

Мясник, палач Варшавы.

Вадим Гигин:

Неправильно воюет. Дальше. Русская армия взяла Париж. Тоже неправильно воевала. Потом русская армия в Первую мировую прорвала, впервые был применен новый прием. Уже не только тактический, но и оперативный. Знаменитый Брусиловский прорыв. Опять русская армия неправильно воюет. Ну и уж, конечно, Великую Отечественную войну трупами закидали. О чем вы говорите? Это же всем известно. Как только военные историки доходят до анализа реальной ситуации, реальных документов, это все не подтверждается, потому что нельзя выиграть войну, забрасывая кого-либо трупами, ну нельзя, не получается, не бывает так в принципе. Нет, все равно вот эти стереотипы формируются. И, кстати говоря, если мы уже затронули военную тему, последние сводки смотрел с фронта, в том числе и вражеские. Я вам хочу сказать, что сейчас киевский режим пытается использовать ту же стратегию, которую использовал Гитлер. То есть на пути до Днепра максимально истощить русскую армию. Но, как Гитлер просчитался, я так думаю, что режим Зеленского в этом плане и его западные хозяева тоже просчитаются.