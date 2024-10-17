Завершается реконструкция отдела ЗАГС Заводского района. Объект входит в инвестиционную программу Минска. В здании проведены отделочные работы и уже приступили к установке мебели и оборудования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Внутри обновили зал торжественной регистрации со смежными комнатами отдыха, гардеробные для персонала и посетителей. В холле повесили большие телевизионные экраны. В кабинетах установили компьютерное оборудование. Обновлены системы пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции. Преобразился фасад. Провели ремонт прилегающей территории.

Наталья Калинина, начальник отдела ЗАГС администрации Заводского района:

Прилегающую территорию мы заменили. Делаем уже новое асфальтирование, также хотим привести в порядок клумбы и установить декоративные конструкции. Благодаря новому ремонту, проведенному в отделе ЗАГС Заводского района – у нас увеличится количество торжественных регистраций брака. Больше желающих, конечно же, будет приводить юбилейная церемония, также имянаречение – это в торжественной обстановке зарегистрировать имя своего ребенка.

После обновления в здании появится два входа – для торжественных церемоний и административных процедур. Напомним, на время ремонта отдел ЗАГС Заводского района переехал в территориальный центр социального обслуживания населения на улицу Алтайскую.