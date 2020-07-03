Салют в Минске на 3 июля. Где и во сколько смотреть?

Новости Беларуси. 3 июля в День Независимости Беларуси традиционно состоится салют. Он начнётся в 23:00.

В Минске фейерверк можно будет увидеть из восьми точек. Среди них парк Янки Купалы и место рядом со стелой «Минск – город-герой».

Также салюты минчане и гости столицы смогут посмотреть в сквере «Старостинская Слобода», в районе набережной водохранилища Дрозды, на площадке у «Чижовка-Арены». И ещё три точки в парках – Челюскинцев, Уго Чавеса и Павлова.