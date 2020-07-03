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Владимир Путин: «Вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей»

03 июля 2020 07:46
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Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости

Телеграммы получены от руководителей стран СНГ и наших партнеров по различным интеграционным объединениям.

Так, Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Беларусью развиваются в духе дружбы и союзничества, налажен диалог в экономике, внешней политике и оборонной сфере. 

Владимир Путин, президент России:
Уверен, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран.  

# День Независимости # общество # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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