«Для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости

Новости Беларуси. Белорусы отмечают главный государственный праздник. 3 июля для каждого жителя – дата особенная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она служит напоминанием о том, какой ценой были завоеваны независимость и свобода нашего государства.

В этот день мы вспоминаем тех, кто так много сделал для нас – будущих поколений. Помним и гордимся подвигом защитников нашей родины, а еще гордимся своим настоящим и каждым, кто вносит вклад в развитие государства.