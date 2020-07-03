Работала воспитателем детсада, но увлеклась керамикой. Белоруска рассказала, как нашла себя в творчестве

Светлана Круглополова рассказывает, что для наших предков этот тотем был символичен, ведь без коня не обходилось ни одно хозяйство.

Светлана Круглополова, руководитель образцовой студии керамики «Казачная гліна»: Если понажимать, она будет петь. Для чего свистулечка? Считалось, что если дать ребенку в руки свисточек, он будет свистеть – и свист свистульки выгоняет из дома болезни, сглаз, нечистую силу.

Ответственный момент – правильно сделать отверстие для свистка. Ведь когда дипломированный воспитатель детского сада волей судьбы пришла работать в Центр творчества детей и молодежи, на первых порах ее изделия никак не хотели звучать. Но в итоге случайное знакомство с глиной оказалось любовью с первого взгляда. Начинала с руководителя кружка, сегодня возглавляет образцовую студию керамики.

Мастер-класс: как слепить фигурку из глины. Показывает руководитель студии керамики

Светлана Круглополова:

Я никогда не думала, будучи ребенком, который вырос в военном городке, в белорусских лесах в Брестской области, что когда-нибудь я стану преподавателем и мастером по керамике.