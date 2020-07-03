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Работала воспитателем детсада, но увлеклась керамикой. Белоруска рассказала, как нашла себя в творчестве

03 июля 2020 08:12
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Новости Беларуси. Керамические свистульки – ее конек, а в руках кусок глины ловкими поглаживаниями превращается в традиционную белорусскую игрушку – коника.

Работала воспитателем детсада, но увлеклась керамикой. Белоруска рассказала, как нашла себя в творчестве-1

Работала воспитателем детсада, но увлеклась керамикой. Белоруска рассказала, как нашла себя в творчестве-3

Светлана Круглополова рассказывает, что для наших предков этот тотем был символичен, ведь без коня не обходилось ни одно хозяйство.  

Зачем окунать глиняную фигурку в молоко и в каких необычных техниках можно делать керамические игрушки

Работала воспитателем детсада, но увлеклась керамикой. Белоруска рассказала, как нашла себя в творчестве-6

Светлана Круглополова, руководитель образцовой студии керамики «Казачная гліна»:  
Если понажимать, она будет петь. Для чего свистулечка? Считалось, что если дать ребенку в руки свисточек, он будет свистеть – и свист свистульки выгоняет из дома болезни, сглаз, нечистую силу.   

Работала воспитателем детсада, но увлеклась керамикой. Белоруска рассказала, как нашла себя в творчестве-9

Работала воспитателем детсада, но увлеклась керамикой. Белоруска рассказала, как нашла себя в творчестве-11

Работала воспитателем детсада, но увлеклась керамикой. Белоруска рассказала, как нашла себя в творчестве-13

Ответственный момент – правильно сделать отверстие для свистка. Ведь когда дипломированный воспитатель детского сада волей судьбы пришла работать в Центр творчества детей и молодежи, на первых порах ее изделия никак не хотели звучать. Но в итоге случайное знакомство с глиной оказалось любовью с первого взгляда. Начинала с руководителя кружка, сегодня возглавляет образцовую студию керамики.

Мастер-класс: как слепить фигурку из глины. Показывает руководитель студии керамики

Светлана Круглополова:
Я никогда не думала, будучи ребенком, который вырос в военном городке, в белорусских лесах в Брестской области, что когда-нибудь я стану преподавателем и мастером по керамике.

У меня бабушка с Полесья, моя любимая бабушка Аня. И я каждое лето проводила у нее: и песни, и сундуки, и вышиванки – это все я видела, все это было в деревне. Может быть где-то это на подсознании у меня и отложилось, что со временем меня и потянуло в эту сферу.

Работала воспитателем детсада, но увлеклась керамикой. Белоруска рассказала, как нашла себя в творчестве-16

Работала воспитателем детсада, но увлеклась керамикой. Белоруска рассказала, как нашла себя в творчестве-18

От творчества до этнографии, как выяснилось, один шаг. Светлана увлеклась исследованием традиционного ремесла.

# Хобби # общество # Галина Буро # Светлана Круглополова # Фотофакт

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