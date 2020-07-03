Работала воспитателем детсада, но увлеклась керамикой. Белоруска рассказала, как нашла себя в творчестве

Новости Беларуси. Керамические свистульки – ее конек, а в руках кусок глины ловкими поглаживаниями превращается в традиционную белорусскую игрушку – коника.
Новости Беларуси. Керамические свистульки – ее конек, а в руках кусок глины ловкими поглаживаниями превращается в традиционную белорусскую игрушку – коника.
Светлана Круглополова рассказывает, что для наших предков этот тотем был символичен, ведь без коня не обходилось ни одно хозяйство.
Зачем окунать глиняную фигурку в молоко и в каких необычных техниках можно делать керамические игрушки
Светлана Круглополова, руководитель образцовой студии керамики «Казачная гліна»:
Если понажимать, она будет петь. Для чего свистулечка? Считалось, что если дать ребенку в руки свисточек, он будет свистеть – и свист свистульки выгоняет из дома болезни, сглаз, нечистую силу.
Ответственный момент – правильно сделать отверстие для свистка. Ведь когда дипломированный воспитатель детского сада волей судьбы пришла работать в Центр творчества детей и молодежи, на первых порах ее изделия никак не хотели звучать. Но в итоге случайное знакомство с глиной оказалось любовью с первого взгляда. Начинала с руководителя кружка, сегодня возглавляет образцовую студию керамики.
Мастер-класс: как слепить фигурку из глины. Показывает руководитель студии керамики
Светлана Круглополова:
Я никогда не думала, будучи ребенком, который вырос в военном городке, в белорусских лесах в Брестской области, что когда-нибудь я стану преподавателем и мастером по керамике.
У меня бабушка с Полесья, моя любимая бабушка Аня. И я каждое лето проводила у нее: и песни, и сундуки, и вышиванки – это все я видела, все это было в деревне. Может быть где-то это на подсознании у меня и отложилось, что со временем меня и потянуло в эту сферу.
От творчества до этнографии, как выяснилось, один шаг. Светлана увлеклась исследованием традиционного ремесла.