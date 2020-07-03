Си Цзиньпин: «Китай и далее будет последовательно поддерживать выбранный Беларусью путь развития»

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости
Президента Беларуси поздравил и китайский лидер.
Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:
Китай и далее будет последовательно поддерживать выбранный Республикой Беларусь путь развития, оказывать посильную помощь в целях государственного строительства и экономического развития страны.
Уделяю особое внимание развитию китайско-белорусских отношений, очень дорожу крепкой дружбой с вами. Выражаю готовность совместно с вами прилагать усилия для продвижения китайско-белорусских отношений и выхода сотрудничества в различных областях на новый уровень на благо двух стран и их народов.