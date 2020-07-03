Си Цзиньпин: «Китай и далее будет последовательно поддерживать выбранный Беларусью путь развития»

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Китай и далее будет последовательно поддерживать выбранный Республикой Беларусь путь развития, оказывать посильную помощь в целях государственного строительства и экономического развития страны.

Уделяю особое внимание развитию китайско-белорусских отношений, очень дорожу крепкой дружбой с вами. Выражаю готовность совместно с вами прилагать усилия для продвижения китайско-белорусских отношений и выхода сотрудничества в различных областях на новый уровень на благо двух стран и их народов.