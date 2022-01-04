«Шампанского с собой на холодке». Рост каких заболеваний наблюдается после новогодних праздников?

Новости Беларуси. Многим кажется, что с наступлением Нового года мы вступаем в совершенно новую, иную жизнь. Но то самое волшебное чувство покидает нас уже совсем скоро. Впереди та же работа, а как послевкусие – пара лишних килограммов, опустошенный кошелек и осознание того, что ничего не поменялась. Как выйти из праздничного режима и где найти ресурс и силы жить дальше? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

К теме здоровья, Елена, с вами: ведь не секрет, что многие девушки, сидя за столом в праздничных платьях, капроновых колготках, потом вроде как хотят сделать что-то полезное – оправляются на прогулку. В тех же нарядах и выходят. Действительно есть ли такая тенденция, что растет заболеваемость именно простудными заболеваниями, переохлаждениями после праздников?

Елена Комар, врач-терапевт:

Заболеваемость острыми респираторными заболеваниями растет. Конечно, имеет фактор быть переохлаждение, соответственно. Но и скученность, совместно нахождение в каких-то помещениях маленьких для такого количества людей, соответственно, способствует все-таки распространению любых вирусных инфекций. Нам общение нужно, и Новый год нужно все-таки проводить в кругу друзей, семьи. Чем разнообразнее будет компания и наше общение, тем, соответственно, у нас будет больше вырабатываться серотонина и дофамина без алкоголя и злоупотребления едой. Советую всем готовиться к этому заранее – к профилактике острых респираторных инфекций. Проводить вакцинацию, в первую очередь, готовить свой иммунитет.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

По поводу колготок. Что побуждает девушку идти на мороз в колготках? Она думает, что она так больше понравится какому-нибудь Педро. А Педро – мы проверяем – любит ли он ее? Если он ей подарил теплое белье, штанишки с начесом и сказал: «Наденешь это, тогда идем гулять, а не наденешь – тогда нет». Юлия Крыницкая:

Он с осени подготовился, подарил ей: положил под елку, под Новый год штанишки с начесом. Раз – подарок. Надежда Цыркун:

Тогда любит, заботится. Вот вам и критерий. А если она для него, бедная, старается, а он сам тепло оделся – в ушанке, в штанах ходит и гуляет, – нет, это не те отношения. Поэтому мы все время можем проводить разнообразное тестирование, эксперименты над живыми людьми – самое интересное. Елена Комар:

Прогулки я все-таки советую как терапевт. Потому что застолья – застольями: общение за столом, еда. Но нужно разнообразить свое веселье, например, теми же играми, танцами. То есть не нужно сидеть постоянно за столом. Соответственно, двигаться, выходить иногда даже на пять минут на улицу. Но не покурить, конечно, а просто подышать свежим воздухом.

Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:

Это еще увеличит перерывы между употреблениями алкоголя. Это будет прекрасно.