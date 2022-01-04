«Понимаешь ценность каждого дня». Как не впасть в уныние после праздников?

Новости Беларуси. Многим кажется, что с наступлением Нового года мы вступаем в совершенно новую, иную жизнь. Но то самое волшебное чувство покидает нас уже совсем скоро. Впереди та же работа, а как послевкусие – пара лишних килограммов, опустошенный кошелек и осознание того, что ничего не поменялась. Как выйти из праздничного режима и где найти ресурс и силы жить дальше? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

К болезням, которыми вы занимаетесь или, скажем, недомоганиям: все-таки депрессия связана с тем, что человек понимает, что ему надо уже переключиться и идти более как-то стройно?

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Так, про депрессию. Депрессия бывает общепсихологическая – это как сниженное настроение, апатия, задумчивость такая, и психиатрическая. Вот с вашим вопросом к психиатру. Потому что надо лечить, лекарства и все остальное. А у психолога все люди здоровые, красивые и счастливые. Но хочется еще лучше, приключений, шансов. Юлия Крыницкая:

Хорошо, если хочется и не можется приключений, что делать человеку? Надежда Цыркун:

Соотнести. Может быть, хочешь, но не с теми. Понять – кто, как, почему. Со смыслом жизни разобраться – это тоже интересно. Юлия Крыницкая:

Это завышенные ожидания могут быть какие-то от праздника?

Надежда Цыркун:

А, может, заниженные. Понимаете, мы не можем даже соотнести психологически много или мало. Для кого-то много – маленький кусочек тортика. Говорит: «Много». А для кого-то большой такой, говорит: «Мало». Поэтому и депрессия у всех разная. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

То есть про неоправданные ожидания от праздника – это все зависит от внутренней нашей настройки? Кому-то не так весело, еще что-то? Надежда Цыркун:

От внутреннего состояния, конечно. Тем более, чем дольше мы живем, тем веселее, потому что понимаешь ценность каждого дня. Юлия Крыницкая:

Хорошо, вот такой депрессии, пусть даже легкой, все-таки больше женщины подвержены или мужчины?