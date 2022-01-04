«Произойдёт нарушение баланса». В каком случае диеты могут вызвать стресс у организма?

Новости Беларуси. Многим кажется, что с наступлением Нового года мы вступаем в совершенно новую, иную жизнь. Но то самое волшебное чувство покидает нас уже совсем скоро. Впереди та же работа, а как послевкусие – пара лишних килограммов, опустошенный кошелек и осознание того, что ничего не поменялась. Как выйти из праздничного режима и где найти ресурс и силы жить дальше? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Катерина, не секрет же, что многие женщины перед праздниками большими, особенно новогодними, садятся на диеты. А потом новогодний стол – едят все без разбора. Как правильно выходить из диет? Потом же, наверное, резко переходить на кефир – это тоже стресс для организма?

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог, специалист интегративной и антивозрастной медицины:

Да, это тоже. Я сразу скажу о том, что если женщина придерживалась какого-то рациона питания определенного, диеты – можно называть как угодно – например, месяц или, условно, две недели, мы понимаем, что естественное жиросжигание начинается с седьмого-десятого дня. Вот тогда мы теряем жировую прослойку. До седьмого дня мы теряем лишнюю жидкость: наружную, внутриклеточною. Если женщина снизила массу тела до новогодних праздников, и потом два-три дня у нее произошли какие-то послабления, то мы должны понимать, что это не та жировая прослойка вернулась, от которой она избавилась, а это лишняя жидкость. На самом деле здесь один грамм углеводов – это не только крупы, как сейчас принято считать – орехи, все сладости наши, быстрые углеводы притягивают к себе четыре миллилитра жидкости. Если человек посчитает, сколько он этих углеводов съел, поймет, что на самом деле это лишняя жидкость. Она тоже будет постепенно уходить. Здесь, конечно, нельзя впадать в какие-то строгие ограничения, потому как это стресс. То, что мы позволяем себе лишнего за столом во время праздников – это тоже стресс на клеточном уровне организма. И если мы будем кидаться в крайности туда-сюда, то, естественно, произойдет нарушение баланса углеводов, жиров, белков, нашего психоэмоционального состояния. Опять же, мы подойдем к зеркалу, увидим, что где-то лишнее место увеличилось, и все – стресс.

Михаил Грачев, финансовый консультант:

К мужчинам это не относится? Катерина Давыдова:

У мужчин по-другому метаболизм на самом деле работает. Но мужчины задерживают жидкость ровно так же, как и женщины.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

У мужчин жидкость задерживается на животике, а у женщин вообще по телу – по-другому. Юлия Крыницкая:

Катерина, вообще какие рекомендации вы можете дать перед тем, как сесть за новогодний стол? Надежда Цыркун:

Надо сказать себе: «Жизнь – это ограничения, принимаю обет аскезы». Юлия Крыницкая:

Тогда точно будет стресс, Надежда. Может, все-таки есть какой-то лайфхак более интересный?

Катерина Давыдова:

Первый момент – это выспаться. Перед новогодними праздниками все мы в суете, естественно, за режимом дня не следим. Но крайне важно – баланс между сном и бодрствованием. Потому как во время сна работают различные гормоны, которые работают как жиросжигающие, поддерживающие ту форму, которую мы имеем. Собственно, которая регулирует наше настроение – серотонин, дофамин, наш уровень стресса – это гормон кортизол. Второй момент – это двигательная активность. Естественно, мы все с пакетами бежим домой из супермаркета – это у нас есть. И самый главный момент – я думаю, что многие его недооценивают – когда мы готовимся к новогоднему столу, мы по большей степени голодны. Мало кто садится: завтрак, обед, ужин. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Не трогай, это на Новый год. Юлия Крыницкая:

Ключевая фраза сейчас. Катерина Давыдова:

Вот так делать на самом деле нельзя. Потому что организм не скажет вам за это спасибо, если вы нагрузите определенное количество калорий именно в 11–12 вечера, ночи. Соответственно, ощущение и самочувствие по разному будет проявляться.