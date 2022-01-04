«Произойдёт нарушение баланса». В каком случае диеты могут вызвать стресс у организма?
Новости Беларуси. Многим кажется, что с наступлением Нового года мы вступаем в совершенно новую, иную жизнь. Но то самое волшебное чувство покидает нас уже совсем скоро. Впереди та же работа, а как послевкусие – пара лишних килограммов, опустошенный кошелек и осознание того, что ничего не поменялась. Как выйти из праздничного режима и где найти ресурс и силы жить дальше? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Катерина, не секрет же, что многие женщины перед праздниками большими, особенно новогодними, садятся на диеты. А потом новогодний стол – едят все без разбора. Как правильно выходить из диет? Потом же, наверное, резко переходить на кефир – это тоже стресс для организма?
Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог, специалист интегративной и антивозрастной медицины:
Да, это тоже. Я сразу скажу о том, что если женщина придерживалась какого-то рациона питания определенного, диеты – можно называть как угодно – например, месяц или, условно, две недели, мы понимаем, что естественное жиросжигание начинается с седьмого-десятого дня. Вот тогда мы теряем жировую прослойку. До седьмого дня мы теряем лишнюю жидкость: наружную, внутриклеточною. Если женщина снизила массу тела до новогодних праздников, и потом два-три дня у нее произошли какие-то послабления, то мы должны понимать, что это не та жировая прослойка вернулась, от которой она избавилась, а это лишняя жидкость. На самом деле здесь один грамм углеводов – это не только крупы, как сейчас принято считать – орехи, все сладости наши, быстрые углеводы притягивают к себе четыре миллилитра жидкости. Если человек посчитает, сколько он этих углеводов съел, поймет, что на самом деле это лишняя жидкость. Она тоже будет постепенно уходить.
Здесь, конечно, нельзя впадать в какие-то строгие ограничения, потому как это стресс. То, что мы позволяем себе лишнего за столом во время праздников – это тоже стресс на клеточном уровне организма. И если мы будем кидаться в крайности туда-сюда, то, естественно, произойдет нарушение баланса углеводов, жиров, белков, нашего психоэмоционального состояния. Опять же, мы подойдем к зеркалу, увидим, что где-то лишнее место увеличилось, и все – стресс.
Михаил Грачев, финансовый консультант:
К мужчинам это не относится?
Катерина Давыдова:
У мужчин по-другому метаболизм на самом деле работает. Но мужчины задерживают жидкость ровно так же, как и женщины.
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
У мужчин жидкость задерживается на животике, а у женщин вообще по телу – по-другому.
Юлия Крыницкая:
Катерина, вообще какие рекомендации вы можете дать перед тем, как сесть за новогодний стол?
Надежда Цыркун:
Надо сказать себе: «Жизнь – это ограничения, принимаю обет аскезы».
Юлия Крыницкая:
Тогда точно будет стресс, Надежда. Может, все-таки есть какой-то лайфхак более интересный?
Катерина Давыдова:
Первый момент – это выспаться. Перед новогодними праздниками все мы в суете, естественно, за режимом дня не следим. Но крайне важно – баланс между сном и бодрствованием. Потому как во время сна работают различные гормоны, которые работают как жиросжигающие, поддерживающие ту форму, которую мы имеем. Собственно, которая регулирует наше настроение – серотонин, дофамин, наш уровень стресса – это гормон кортизол. Второй момент – это двигательная активность. Естественно, мы все с пакетами бежим домой из супермаркета – это у нас есть. И самый главный момент – я думаю, что многие его недооценивают – когда мы готовимся к новогоднему столу, мы по большей степени голодны. Мало кто садится: завтрак, обед, ужин.
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Не трогай, это на Новый год.
Юлия Крыницкая:
Ключевая фраза сейчас.
Катерина Давыдова:
Вот так делать на самом деле нельзя. Потому что организм не скажет вам за это спасибо, если вы нагрузите определенное количество калорий именно в 11–12 вечера, ночи. Соответственно, ощущение и самочувствие по разному будет проявляться.
Надежда Цыркун:
Человек – это организм и личность. Это правда. То есть я вроде как за личность отвечаю, вы – за организм. Как бы примирить организм и личность? Личность пойдет и будет думать: «Сейчас пойду, выработаю серотонинчика, и будет мне счастье». А счастья нет. А личность-то хочет переживания радости, счастья и после праздников тоже. Вообще вся жизнь – праздник. И почему бы этого салата несчастного каждый день не делать? Хотя, его не так едят. Это просто стандарт, стереотип. Все кушают очень по-разному. Организм и личность – это весьма непросто, потому что организм хочет жить, а личность хочет удовольствия.
«Не съесть все, что хочется и не обидеть хозяйку». Как сохранить фигуру во время праздников – подробнее здесь.