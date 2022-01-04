«Похмелья не избежать». Что не так у белорусов с культурой употребления алкоголя?
Новости Беларуси. Многим кажется, что с наступлением Нового года мы вступаем в совершенно новую, иную жизнь. Но то самое волшебное чувство покидает нас уже совсем скоро. Впереди та же работа, а как послевкусие – пара лишних килограммов, опустошенный кошелек и осознание того, что ничего не поменялась. Как выйти из праздничного режима и где найти ресурс и силы жить дальше? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Благо в этом году у белорусов не было много времени, чтобы разгуляться, Новый год совпал с пятницей. Отдохнули пятницу, субботу, воскресенье, а в понедельник уже вышли на работу.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Другой вопрос, насколько продуктивными были эти, пусть и короткие, но праздники. Ведь не секрет, что многие еще 2 января принимали гостей. И похмелья не избежать. Иван, поэтому вопрос к вам: есть ли вообще у наших белорусов культура питья на новогодние праздники или как последний Новый год в жизни проходят они у нас?
Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:
Если говорить вообще в целом про наше общество, то, естественно, культуры питья как таковой у нас нет. По опыту хочу сказать, что новогодние праздники, два-три дня каких-то продолжающихся праздников, опять же, большинство – это скандинавская модель употребления алкоголя, когда большое количество алкоголя выпивается за короткий промежуток времени. Поэтому надо найти баланс между личностью и телом. Действительно, после выхода из таких затяжных, будем так говорить, праздников – три дня – нужно себя пощадить. Серотонин, дофамин – очень важные гормоны, которые позволяют нам чувствовать себя достаточно комфортно даже после длительных праздников, если мы соблюдаем режим. Режим сна-бодрствования, не переедания, то есть все дозировано, в балансе.
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Личность сразу вздрагивает. А можно ли так сказать, личность хочет так готовиться: выход из праздника – это подготовка к следующему празднику?
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Который не за горами уже сразу.
Юлия Крыницкая:
Культура питья у нас растянется на 360 дней в году.
Надежда Цыркун:
Поэтому посоветуйте, как подготовиться к следующему?
Иван Коноразов:
Выход из праздников в ожидании следующих праздников – это уже обнадеживание себя на что-то такое комфортное, приятное. Поэтому мы более мягко, грамотно выходим из праздников.
Надежда Цыркун:
Мы не резко прекращаем то, о чем вы говорили? То было много, а так дозировано прекращаем – меньше, меньше, меньше.
Иван Коноразов:
Вообще, баланс должен быть. Если мы говорим про прекращение «меньше, меньше, меньше», то смотря чего. Обычно у нас, конечно, после таких праздников работы прибавляется, потому что люди еще не научились правильно употреблять алкоголь. Естественно, после праздников мы начинаем работать в усиленном каком-то определенном режиме.
Надежда Цыркун:
Зато, как красиво вы сказали, теперь личность каждого знает: «У меня скандинавский тип употребления».
Александра Каштанова:
Это всегда оправдание: «У меня нет проблем, у меня просто скандинавский тип потребления алкоголя».
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