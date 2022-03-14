«Это и была суперзадача». Любецкая о статьях в Конституции, которые делают её гибкой

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Мы с вами говорили за кадром о том, что когда писался Основной закон, когда вносились изменения – в мире, в принципе, было чуть тише, чем сейчас, да? То есть фактически та же самая спецоперация России началась уже в последнюю неделю, когда мы уже голосовали за эту Конституцию. Случился еще кризис в Казахстане. Может быть все-таки нам придется еще какие-то дополнения вносить в эту Конституцию в связи с тем, что мир так быстро сейчас развивается, и не в лучшую сторону.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я думаю, не наменяемся так Конституции. Кирилл Казаков:

Я понимаю, но все равно как бы… Либо же у нас сейчас в Конституции есть такие статьи, которые позволяют нам, в принципе, гибко реагировать на подобные процессы, которые происходят вокруг нашей страны. Светлана Любецкая:

Вот это и была суперзадача. Первое: сохранить преемственность тех институтов, которые себя зарекомендовали на практике, те, которые работают. Они являются стабилизаторами. Вторая задача была предусмотреть те механизмы правовые, универсальные, которые бы не потребовали частых изменений в Основной закон, поскольку это аксиома. Основной закон не терпит суеты. И выработать такие механизмы (возможно, спящие нормы) на случай, если. Система сдерживающих противовесов – также это была одна из задач, чтобы выстроить сбалансированную правовую систему и сбалансированную систему взаимодействия государственных органов и государства и общества. Используя при этом, еще раз акцентирую внимание, наши национальные особенности. Те, привычные уже всем, чтобы общество не нервировать и не создавать ненужной суеты в тех вещах, которые на сегодня всеми принимаются, исполняются. А вот новые вызовы как раз таки встроить в систему правового регулирования на уровне Основного закона. И тем самым создать задел, о чем вы говорите. Если завтра будут какие-то проблемы, которые появятся, как мы будем решать их уже на уровне специального закона. И поэтому во многом те предложения, которые и были включены в проект Основного закона и экспертного уровня, полагаем, что они и дадут возможность такого активного развития дальнейшего государства. Не секрет, что когда мы еще начинали работу над проектом Основного закона, возможно, где-то даже было другое видение по каким-то отдельным вопросам. Да, были дискуссии.

Кирилл Казаков:

Два месяца назад совсем иная ситуация была вокруг нашей страны. Светлана Любецкая:

Так может быть, так есть в законотворческом процессе. Это диалектика развития общественной жизни. А со временем, особенно на последнем этапе жизнь подбросила такие задачи, которых мы не то что не планировали, мы вообще не подозревали, что могут быть такие вызовы. В этом же и смысл вот этой проработки норм на перспективу. Не на завтрашний день. Чтобы мы могли спрогнозировать влияние тех или иных правовых норм на те процессы, в том числе на международной арене. Но закон – это живой механизм. Николай Щекин, философ, политолог:

Давайте будем реалистами и прагматиками здесь. Идет слом мировой архитектуры международных отношений. Спрогнозировать даже на полгода сейчас практически ничего не возможно. Не надо исключать того, что через год-полтора, может быть, через два по какому-то отдельному пункту, по какому-то вопросу будет проведен референдум. А почему мы должны это исключать? Вы вспомните, после 1994 года проводили референдум. Тем более у нас ряд вопросов еще остались в подвешенном состоянии. Которые не входят в Конституцию. Как смертная казнь, например. Да, был референдум, но время идет дальше. Поэтому исключать нельзя, более того, в процессе и совершенствования сейчас законодательства и не только совершенствования, а появления новых законов благодаря нашим парламентариям одновременно, наверное, параллельно придется нам размышлять и над теми вопросами, которые преподносит нам жизнь.