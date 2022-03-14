«Это и была суперзадача». Любецкая о статьях в Конституции, которые делают её гибкой
Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы с вами говорили за кадром о том, что когда писался Основной закон, когда вносились изменения – в мире, в принципе, было чуть тише, чем сейчас, да? То есть фактически та же самая спецоперация России началась уже в последнюю неделю, когда мы уже голосовали за эту Конституцию. Случился еще кризис в Казахстане. Может быть все-таки нам придется еще какие-то дополнения вносить в эту Конституцию в связи с тем, что мир так быстро сейчас развивается, и не в лучшую сторону.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я думаю, не наменяемся так Конституции.
Кирилл Казаков:
Я понимаю, но все равно как бы… Либо же у нас сейчас в Конституции есть такие статьи, которые позволяют нам, в принципе, гибко реагировать на подобные процессы, которые происходят вокруг нашей страны.
Светлана Любецкая:
Вот это и была суперзадача. Первое: сохранить преемственность тех институтов, которые себя зарекомендовали на практике, те, которые работают. Они являются стабилизаторами. Вторая задача была предусмотреть те механизмы правовые, универсальные, которые бы не потребовали частых изменений в Основной закон, поскольку это аксиома. Основной закон не терпит суеты. И выработать такие механизмы (возможно, спящие нормы) на случай, если. Система сдерживающих противовесов – также это была одна из задач, чтобы выстроить сбалансированную правовую систему и сбалансированную систему взаимодействия государственных органов и государства и общества. Используя при этом, еще раз акцентирую внимание, наши национальные особенности. Те, привычные уже всем, чтобы общество не нервировать и не создавать ненужной суеты в тех вещах, которые на сегодня всеми принимаются, исполняются. А вот новые вызовы как раз таки встроить в систему правового регулирования на уровне Основного закона. И тем самым создать задел, о чем вы говорите. Если завтра будут какие-то проблемы, которые появятся, как мы будем решать их уже на уровне специального закона. И поэтому во многом те предложения, которые и были включены в проект Основного закона и экспертного уровня, полагаем, что они и дадут возможность такого активного развития дальнейшего государства. Не секрет, что когда мы еще начинали работу над проектом Основного закона, возможно, где-то даже было другое видение по каким-то отдельным вопросам. Да, были дискуссии.
Кирилл Казаков:
Два месяца назад совсем иная ситуация была вокруг нашей страны.
Светлана Любецкая:
Так может быть, так есть в законотворческом процессе. Это диалектика развития общественной жизни. А со временем, особенно на последнем этапе жизнь подбросила такие задачи, которых мы не то что не планировали, мы вообще не подозревали, что могут быть такие вызовы. В этом же и смысл вот этой проработки норм на перспективу. Не на завтрашний день. Чтобы мы могли спрогнозировать влияние тех или иных правовых норм на те процессы, в том числе на международной арене. Но закон – это живой механизм.
Николай Щекин, философ, политолог:
Давайте будем реалистами и прагматиками здесь. Идет слом мировой архитектуры международных отношений. Спрогнозировать даже на полгода сейчас практически ничего не возможно. Не надо исключать того, что через год-полтора, может быть, через два по какому-то отдельному пункту, по какому-то вопросу будет проведен референдум. А почему мы должны это исключать? Вы вспомните, после 1994 года проводили референдум. Тем более у нас ряд вопросов еще остались в подвешенном состоянии. Которые не входят в Конституцию. Как смертная казнь, например. Да, был референдум, но время идет дальше. Поэтому исключать нельзя, более того, в процессе и совершенствования сейчас законодательства и не только совершенствования, а появления новых законов благодаря нашим парламентариям одновременно, наверное, параллельно придется нам размышлять и над теми вопросами, которые преподносит нам жизнь.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вы знаете, я отвечу с формально-юридической точки зрения, поскольку все-таки Конституция – это нормативно-правовой акт. Абсолютно согласен в том, что мы не принимаем новую Конституцию белорусскую, у нас Конституция принята была 15 марта 1994 года, она действительна, наша национальная белорусская Конституция. Как раз когда она принималась, в первый и второй разделы Конституции были положены, в основу этих разделов, те универсальные международные правовые акты, которые как раз после Второй мировой войны являлись столпом мировой безопасности и миропорядка. Я имею в виду прежде всего Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека и так далее. И они как раз закрепляют принципы, универсальные принципы для всех государств.
Невмешательство во внутренние дела, мирное урегулирование споров, уважение территориальной целостности, границ государства и так далее. У нас это часть первая статьи 18-й остается неизменной. По большому счету, это та же самая правовая гарантия того, что мы, уважая эти принципы, формализованные в Уставе ООН, будучи учредителями ООН, надеемся на такое же отношение по отношению к нашей стране. И мы усилили эти принципы частью второй, гласящей о том, что Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств, но не исключает права на защиту своего государства, независимости в случае каких-то провокационных вещей, которые так или иначе будут создавать угрозу. Нашей государственности, нашему конституционному строю, нашим правам и свободам граждан. Поэтому эта Конституция как раз закладывает определенные гарантии защиты и государства, и людей, белорусов от недружественных каких-то поползновений по отношению к нашей стране.
Как изменится работа парламента после вступления в силу обновленной Конституции? Рассказала Светлана Любецкая.