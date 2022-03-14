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Кочанова на форуме в Минске: на этом праздничном мероприятии мы ещё раз скажем, что мы, женщины, едины

14 марта 2022 19:01
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Новости Беларуси. Большой театр оперы и балета Беларуси 14 марта собрал женщин-лидеров абсолютно разных профессий. Однако всех их объединяет одно общее желание – сохранить суверенную и независимую страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женский форум «Сохраняем историческую память. Создаем новейшую историю страны» приурочен ко Дню Конституции. Среди приглашенных – педагоги, врачи, ученые, работники столичных предприятий. Всего более тысячи участниц.

Кочанова на форуме в Минске: на этом праздничном мероприятии мы ещё раз скажем, что мы, женщины, едины-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я как уполномоченный Президентом по городу Минску не могла не быть на этом событии, важном для женщин Минска. И поэтому, конечно, для нас это такое торжественное, праздничное мероприятие, когда мы еще раз скажем: мы, женщины, едины, мы, женщины, за родную процветающую Беларусь.

Чемоданова: мы санкций уж точно не испугаемся, нам есть что приумножать, есть на кого равняться. Читайте здесь.

# Женщины Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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