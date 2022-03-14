«Они видят, что их предложения учли». Как белорусы могут повлиять на изменение законов страны?

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Парламент будет собирать дальше заявки? Привычная сейчас встреча людей как экспертов, так и депутатов, так и руководителей некоторых предприятий с людьми, а она приобрела уже стандартный, привычный характер. Сейчас мы приняли Конституцию, но много еще всяких изменений. Парламент будет продолжать работать, выезжая куда-то, принимая заявки?