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«Они видят, что их предложения учли». Как белорусы могут повлиять на изменение законов страны?

14 марта 2022 18:39
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Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:
Парламент будет собирать дальше заявки? Привычная сейчас встреча людей как экспертов, так и депутатов, так и руководителей некоторых предприятий с людьми, а она приобрела уже стандартный, привычный характер. Сейчас мы приняли Конституцию, но много еще всяких изменений. Парламент будет продолжать работать, выезжая куда-то, принимая заявки?

«Они видят, что их предложения учли». Как белорусы могут повлиять на изменение законов страны?-1

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это система работы депутатов. И самое интересно сегодня, как раз таки с учетом того, насколько активен депутатский корпус в целом, причем не только парламента, Совета Республики, но и местных Советов депутатов. Это был просто шквал встреч, причем самых разных уровней. И с населением по месту жительства, что очень важно, и с трудовыми коллективами, с военизированными структурами. И здесь важно то, что люди настолько активно участвуют в политической жизни страны, потому что они видят, что их предложения учли. Что это заметили, а это включили. Это озвучивают и об этом говорят. Сегодня это уже новый этап работы с населением. Чудес не бывает, мы не проснемся завтра в новой стране. Нет. Мы живем в своей стране, которая будет идти поступательно новыми шажочками.

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# Конституция # общество # Ирина Довгало # Кирилл Казаков # Фотофакт

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