«Они видят, что их предложения учли». Как белорусы могут повлиять на изменение законов страны?

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Парламент будет собирать дальше заявки? Привычная сейчас встреча людей как экспертов, так и депутатов, так и руководителей некоторых предприятий с людьми, а она приобрела уже стандартный, привычный характер. Сейчас мы приняли Конституцию, но много еще всяких изменений. Парламент будет продолжать работать, выезжая куда-то, принимая заявки?
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это система работы депутатов. И самое интересно сегодня, как раз таки с учетом того, насколько активен депутатский корпус в целом, причем не только парламента, Совета Республики, но и местных Советов депутатов. Это был просто шквал встреч, причем самых разных уровней. И с населением по месту жительства, что очень важно, и с трудовыми коллективами, с военизированными структурами. И здесь важно то, что люди настолько активно участвуют в политической жизни страны, потому что они видят, что их предложения учли. Что это заметили, а это включили. Это озвучивают и об этом говорят. Сегодня это уже новый этап работы с населением. Чудес не бывает, мы не проснемся завтра в новой стране. Нет. Мы живем в своей стране, которая будет идти поступательно новыми шажочками.
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