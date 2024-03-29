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Лукашенко 29 марта принял кадровые решения

29 марта 2024 08:45
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в пятницу, 29 марта,  подписал указы, в соответствии с которыми ряд должностных лиц освобождены от занимаемых должностей. Об этом передает Telegram-канал Пул Первого.

  • Игорь Сергеенко в соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь освобожден от должности Главы Администрации Президента Республики Беларусь в связи с переходом на выборную должность служащего. 
     
  • На том же основании освобождены от должностей Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по г.Минску Александр Барсуков, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович.
     
  • Также в соответствии со статьей 84 Конституции генерал-майор Геннадий Лепешко освобожден от должности начальника учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», а генерал-майор юстиции Андрей Лис – от должности начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области. Им приостановлена, соответственно, военная служба и служба в Следственном комитете в связи с избранием депутатами Палаты представителей Национального собрания на срок их полномочий.
     
  • В соответствии с пунктом 10 статьи 84 и статьей 145 Конституции Республики Беларусь Николай Маратаев освобожден от должности заместителя председателя и судьи Гомельского областного суда в связи с избранием на другую должность. Он также исключен из состава президиума Гомельского областного суда

 

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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