Лукашенко 29 марта принял кадровые решения

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в пятницу, 29 марта, подписал указы, в соответствии с которыми ряд должностных лиц освобождены от занимаемых должностей. Об этом передает Telegram-канал Пул Первого.
- Игорь Сергеенко в соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь освобожден от должности Главы Администрации Президента Республики Беларусь в связи с переходом на выборную должность служащего.
- На том же основании освобождены от должностей Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по г.Минску Александр Барсуков, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович.
- Также в соответствии со статьей 84 Конституции генерал-майор Геннадий Лепешко освобожден от должности начальника учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», а генерал-майор юстиции Андрей Лис – от должности начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области. Им приостановлена, соответственно, военная служба и служба в Следственном комитете в связи с избранием депутатами Палаты представителей Национального собрания на срок их полномочий.
- В соответствии с пунктом 10 статьи 84 и статьей 145 Конституции Республики Беларусь Николай Маратаев освобожден от должности заместителя председателя и судьи Гомельского областного суда в связи с избранием на другую должность. Он также исключен из состава президиума Гомельского областного суда