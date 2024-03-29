Лукашенко 29 марта принял кадровые решения

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в пятницу, 29 марта, подписал указы, в соответствии с которыми ряд должностных лиц освобождены от занимаемых должностей. Об этом передает Telegram-канал Пул Первого.

Игорь Сергеенко в соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь освобожден от должности Главы Администрации Президента Республики Беларусь в связи с переходом на выборную должность служащего.



в соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь освобожден от должности Главы Администрации Президента Республики Беларусь в связи с переходом на выборную должность служащего. На том же основании освобождены от должностей Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич , помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по г.Минску Александр Барсуков , директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов , ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович .



, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по г.Минску , директор Национального центра законодательства и правовых исследований , ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь . Также в соответствии со статьей 84 Конституции генерал-майор Геннадий Лепешко освобожден от должности начальника учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», а генерал-майор юстиции Андрей Лис – от должности начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области. Им приостановлена, соответственно, военная служба и служба в Следственном комитете в связи с избранием депутатами Палаты представителей Национального собрания на срок их полномочий.



освобожден от должности начальника учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», а генерал-майор юстиции – от должности начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области. Им приостановлена, соответственно, военная служба и служба в Следственном комитете в связи с избранием депутатами Палаты представителей Национального собрания на срок их полномочий. В соответствии с пунктом 10 статьи 84 и статьей 145 Конституции Республики Беларусь Николай Маратаев освобожден от должности заместителя председателя и судьи Гомельского областного суда в связи с избранием на другую должность. Он также исключен из состава президиума Гомельского областного суда