Минские экопатриоты помогают животным – узнали, как проходит акция «Поделись орешком»
Алина Трус, корреспондент:
С заботой о природе. Минские экопатриоты помогают животным и создают для них комфортные условия обитания. В начале весны пристальное внимание уделяют белочкам.
Зима выдалась холодной и достаточно морозной. Многие лесные обитатели не были готовы к таким сезонным минусам и нуждались в помощи. Юные активисты следили за обстановкой. На базе Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи уже давно проводят занятия для любителей экологии. На тематических встречах ребята ищут оптимальные решения. Одним из таких стала акция «Поделись орешком».
Елена Рогач, педагог дополнительного образования Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи:
Мы спасали птиц, подкармливали. У нас была городская экологическая акция «Поможем пернатому другу». Мы объездили практически все лесопарки, экологические тропы в городе Минске. Даже подкармливали крякв на Немиге. Пока мы ездили, наблюдали такую картину, что во многих местах, природных уголках отсутствуют кормушки для белок. Они кормятся с птичьих столовых.
Весной у белок начинается период размножения. Им нужно искать пищу и подкармливать свое потомство. Помогают запастись едой неравнодушные люди. Так удается сохранить численность популяций и поддерживать стабильность в экосистемах. Свой вклад в доброе дело может внести каждый.
Подробности в видео.