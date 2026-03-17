Минские экопатриоты помогают животным – узнали, как проходит акция «Поделись орешком»

Алина Трус, корреспондент:

С заботой о природе. Минские экопатриоты помогают животным и создают для них комфортные условия обитания. В начале весны пристальное внимание уделяют белочкам.

Зима выдалась холодной и достаточно морозной. Многие лесные обитатели не были готовы к таким сезонным минусам и нуждались в помощи. Юные активисты следили за обстановкой. На базе Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи уже давно проводят занятия для любителей экологии. На тематических встречах ребята ищут оптимальные решения. Одним из таких стала акция «Поделись орешком».