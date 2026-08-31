Новости по тегу #Сергей Молунов

Белорусский борт №1 в столицу Кыргызстана прилетел ближе к вечеру. К тому моменту в аэропорту Манас уже приземлились самолеты премьер-министра Индии, Пакистана, председателя КНР, главы России и других.
В программе – также заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Минск и Бишкек намерены нарастить взаимный товарооборот до полумиллиарда долларов к 2030 году. Такая цель была обозначена в ходе переговоров.
Об этом заявил премьер-министр Беларуси во время открытия Белорусско-Кыргызского бизнес-форума.
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