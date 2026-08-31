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Новости по тегу #Сергей Молунов

VI Игры кочевников и встречи лидеров – итоги 1-го рабочего дня Лукашенко в Бишкеке
31 августа 2026 18:06

VI Игры кочевников и встречи лидеров – итоги 1-го рабочего дня Лукашенко в Бишкеке

Турчин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе в Кыргызстане
06 августа 2026 16:47

Турчин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе в Кыргызстане

Беларусь предлагает Кыргызстану увеличить поставки карьерной техники – итоги визита делегации в Бишкек
05 июня 2026 16:38

Беларусь предлагает Кыргызстану увеличить поставки карьерной техники – итоги визита делегации в Бишкек

Турчин: Беларусь рассматривает Кыргызстан как перспективную площадку для создания совместных производств
05 июня 2026 07:44

Турчин: Беларусь рассматривает Кыргызстан как перспективную площадку для создания совместных производств

Сергей Молунов назначен Послом Беларуси в Кыргызстане
13 июня 2024 13:55

Сергей Молунов назначен Послом Беларуси в Кыргызстане

Ко Дню герба и флага: экскурсия во Дворец Независимости, где хранятся почти все флаги мира
08 мая 2016 17:00

Ко Дню герба и флага: экскурсия во Дворец Независимости, где хранятся почти все флаги мира