Лукашенко: Беларусь и Казахстан запросто могут удвоить товарооборот

Общая дата Конституции и рост товарооборота. Так Президент оценил итоги прошедшего референдума в Казахстане. Кроме того, наши страны демонстрируют внушительные показатели совместной торговли. И теперь Беларусь и Казахстан имеют все шансы удвоить объем товарооборота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 марта во Дворце Независимости состоялась продуктивная и позитивная встреча главы государства с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Тимуром Жаксылыковым. Одной из ключевых тем стало развитие двустороннего сотрудничества. Казахстан для Беларуси остается важнейшим партнером в Центральной Азии, а отношения между странами и народами всегда отличались дружбой и взаимопониманием. Обсуждались конкретные совместные проекты и на недавней встрече с председателем Мажилиса Казахстана Ерланом Кошановым. Ранее, в конце 2025 года, белорусская правительственная делегация посетила Казахстан, где прошел ряд значимых мероприятий и встреч, в ходе которых были достигнуты серьезные договоренности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши отношения с Казахстаном вы знаете. Это ключевая страна для нас в Центральной Азии. Очень хорошие связи, очень хорошие планы нашего сотрудничества. Мы запросто можем удваивать товарооборот. У нас есть стремление к этому. Читайте далее. Прошлогодний товарооборот между странами достиг максимального показателя за постковидный период – более 1 миллиарда 383 миллионов долларов. При этом сложилось положительное сальдо в пользу Беларуси. В Казахстане особенно ценят наши сыры, творог, молоко и сливки, колбасы и говядину.

Также большим спросом пользуются древесные плиты. Сейчас Беларусь и Казахстан реализуют новые совместные инвестиционные проекты в транспортно-логистической сфере и переработке сельскохозяйственного сырья. Президент высоко оценил результаты недавнего референдума в Казахстане, который прошел в минувшее воскресенье – кстати, в День Конституции Беларуси. Лукашенко: Беларусь будет очень надежным партнером для Казахстана.

Подобный путь политического реформирования Беларусь прошла еще в 2022 году. В Казахстане изменения коснулись 80 % статей – это самый масштабный пересмотр Конституции за всю историю независимости страны. Одной из ключевых новаций стало формирование однопалатного парламента – Курултая, а также введение должности вице-президента. Кроме того, создан новый высший консультативный орган, представляющий интересы народа – Народный совет Казахстана, что напрямую отсылает к нашему Всебелорусскому народному собранию. Еще очень похожая норма есть в Конституции Беларуси – браком считается добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государством. Поправки, предложенные действующим Президентом, поддержало большинство избирателей. Беларусь и Казахстан планируют удвоить объемы взаимной торговли.