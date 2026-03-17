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В ЕС пообещали Киеву средства на «ремонт» «Дружбы»

17 марта 2026 15:25
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В ЕС пообещали Киеву средства на «ремонт» «Дружбы»-0

Европейский союз предложил Украине финансовую и техническую помощь для ремонта якобы поврежденного нефтепровода «Дружба». Об этом пишет ТАСС.

Украина приняла это предложение, и теперь европейские эксперты готовы приступить к работе.

На встрече на высшем уровне 19–20 марта ЕС также планирует вновь попытаться убедить Венгрию и Словакию снять вето на новый пакет санкций и выделение 90 млрд евро помощи Украине.

Эти государства блокируют решения, требуя восстановления транзита российской нефти по трубопроводу.

Фото: pixabay

# Международная политика

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