В ЕС пообещали Киеву средства на «ремонт» «Дружбы»

Европейский союз предложил Украине финансовую и техническую помощь для ремонта якобы поврежденного нефтепровода «Дружба». Об этом пишет ТАСС.

Украина приняла это предложение, и теперь европейские эксперты готовы приступить к работе.

На встрече на высшем уровне 19–20 марта ЕС также планирует вновь попытаться убедить Венгрию и Словакию снять вето на новый пакет санкций и выделение 90 млрд евро помощи Украине.

Эти государства блокируют решения, требуя восстановления транзита российской нефти по трубопроводу.

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