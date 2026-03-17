Коммунальные службы Минской области открыли горячую линию по вопросам подтоплений

Активное таяние снега перевело коммунальные службы в режим повышенной готовности. В Минской области действует горячая линия по вопросам подтоплений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Основной удар приняли на себя ливневые системы. Специалисты ведут постоянный мониторинг и вручную прочищают водостоки, чтобы обеспечить беспрепятственный проход талых вод. Однако без помощи жителей не обойтись. Именно они первыми замечают проблему на своих улицах и далее сообщают профильным службам.