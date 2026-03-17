Индия получила ноту протеста от Украины за задержание шести граждан

Украина требует предоставить консульский доступ к шестерым своим гражданам, задержанным в Индии. Об этом пишет ТАСС.

МИД заявил, что не получал официального уведомления о задержании, и направил ноту протеста с требованием обеспечить доступ дипломатам и освободить граждан.

По данным ведомства, украинцы были заключены под стражу 13 марта по подозрению в возможном нарушении правил пребывания в штате Мизорам и незаконном пересечении границы с Мьянмой.

Никаких подтвержденных доказательств их причастности к незаконной деятельности нет. Суд продлил срок их содержания под стражей до 27 марта.

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