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Индия получила ноту протеста от Украины за задержание шести граждан

17 марта 2026 15:07
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Индия получила ноту протеста от Украины за задержание шести граждан-0

Украина требует предоставить консульский доступ к шестерым своим гражданам, задержанным в Индии. Об этом пишет ТАСС.

МИД заявил, что не получал официального уведомления о задержании, и направил ноту протеста с требованием обеспечить доступ дипломатам и освободить граждан.

По данным ведомства, украинцы были заключены под стражу 13 марта по подозрению в возможном нарушении правил пребывания в штате Мизорам и незаконном пересечении границы с Мьянмой.

Никаких подтвержденных доказательств их причастности к незаконной деятельности нет. Суд продлил срок их содержания под стражей до 27 марта.

Фото: pixabay

# Международная политика

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