Сергей Клишевич: «Ничего не поменялось, американские разведчики как работали, так и продолжают работать»

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Прошу заметить, что события в Чехословакии, Венгрии, в других государствах – это не позиция, по сути дела, народа. Это политика Соединенных Штатов Америки. Мы же все понимаем, что ничего не поменялось, американские разведчики как работали, так и продолжают работать. И эти попытки осуществления государственных переворотов – это дело рук США, а не человеческие какие-то естественные процессы. Так же происходило и в Беларуси в 2020 году, и в других государствах. И в Украине, может быть, кто-то думает, что в 2014 году все само собой произошло. Покажите мне такого человека, кто не понимает очевидного, что понимает сегодня весь мир.

Конечно, не надо быть обычными болванчиками и смотреть на картину мира, если кто-то хочет заниматься политикой и в чем-то разбираться, просто как на картинку, надо понимать, что происходило, происходит сейчас и будет происходить за этой картинкой, которую мы все с вами видим. А происходит игра спецслужб, игра политиков, геополитиков, дипломатов и так далее. О какой-либо демократии речи и близко не идет. Когда мы сейчас вспоминаем давление на наше братское государство, на Венесуэлу, когда просто взяли и выкрали дипломатического работника. И никакие конвенции, никто никому нигде и ничего. Соединенным Штатам плевать на это все. Поэтому пусть рассказывают про Будапешт, про Варшаву, про другие города в других местах, дай бог, чтобы не в Беларуси. Потому что мы историю свою очень хорошо знаем. А они учились по учебникам Сороса. Вот туда им и дорога.

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