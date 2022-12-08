Дырявая крыша и двери к декабрю. Чем для многодетной семьи обернулись мечты о новом доме?

Новости Беларуси. На горячую линию СТВ обратилась многодетная семья Трушко из Ивановского района. Уже полгода они воюют с недобросовестным строительным подрядчиком. Отпраздновать новоселье в доме после реконструкции должны были еще в августе, а по факту – входные двери в дом вставить смогли только в начале декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На начало декабря – конец ноября у нас этих дверей не было. Вы представляете, выведено отопление, здесь дверей нет. И подрядчик говорит: закройте пока пленкой.

Большой дом для пятерых детей. Мечта семьи Трушко должна была стать явью еще летом, но сегодня снег заметает недоделки горе-строителей и последнюю надежду. Чтобы всем было в доме комфортно, супруги решили провести реконструкцию: пристроить несколько комнат, заменить всю столярку, обновить фасад и перекрыть крышу. Сделали проект, получили льготные кредитные средства и выбрали подрядчика по совету проектировщика.

Ольга Трушко, жительница деревни Мохро:

Говорю: может, вы кого-то знаете? Я знаю, есть такой ИП Кульбачко Стас, я его знаю неплохо. Уже не один год строит и достраивает. Все хорошо достраивает, проблем никаких не было.

Сумма выделенных средств на реконструкцию дома составила порядка 170 тысяч рублей. Деньги немаленькие. В апреле подрядчик бодро принялся за строительство, взял аванс в 50 тысяч рублей. Первый этап реконструкции успешно завершили, следующий денежный транш – и работы затормозили. С июня семью кормили обещаниями.

Дмитрий Трушко, житель деревни Мохро:

Ни один из восьми проемов не сошелся вообще – все забито пенопластом. По размеру ни один проем не сделан.

Нарекания были и на качество работ, и на материалы, по которым заказчик не увидел ни одной накладной. А летом дом и вовсе остался почти на месяц без кровли, так что его залило.

Ольга Трушко:

Муж лазил ночью, потому что капает, оно идет дальше сюда, здесь электрика. Муж полез ночью: за брезент – полез накрывать, спасать эту часть, чтобы сюда не лилось.

Многодетная мама скопила немало корреспонденции – это неоднократные обращения и к местным властям, и в прокуратуру, и в Министерство архитектуры и строительства. Последнее китайское предупреждение не возымело эффект.

Ольга Трушко:

Ему была вручена претензия, по которой он должен был все сделать до 15 ноября, либо исковое заявление в суд. До 15 ноября он опять же ничего не сделал.

Итого на реконструкцию дома уже потратили 159 тысяч рублей, а это 90 % суммы.

Ольга Трушко:

Чтобы это доделать, мы часть работ забрали: полотенцесушитель, ванну. Остальной материал мы не можем приобрести: двери, ванну, унитаз, умывальники, пока он не отчитается за аванс, пока не отработает и не отчитается в банк. Мы ничего не можем взять, мы парализованы. До суда супругов настойчиво просили не доводить. Да и интерес – завершить, а не растянуть – понять уступки хозяев дома можно. А вот по факту воз и ныне там.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Эта история ремонта должна была завершиться еще в августе летом шумным новосельем. На календаре – декабрь, время наряжать елку. Но пока все сказочники не исполнят свои обещания – сделать это проблематично.

Оценивать объемы и соотносить с действительностью на этом этапе семье помогает технадзор. Подрядчик от комментариев на камеру воздержался.

Виталий Клышко, заместитель председателя Ивановского райисполкома:

Райисполком начал заниматься этим вопросом только с лета, когда ситуация усугубилась. На сегодня скажу одно: в ближайшие дни мы закроем этот вопрос. Есть понимание и в деньгах, и в людях, и в ресурсах – во всем. Осталось отрегулировать наши спорные вопросы. В этом году Ольга получила орден Матери. Большая мечта этой большой и дружной семьи одна на всех.