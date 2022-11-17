«Когда мы говорим, что ребёнок может поменять пол, это в первую очередь вызов богу». Европа – место сатанизма?

Борис Корчевников, российский телеведущий, журналист, актер театра и кино: Что такое сатанизм? Сатанизм – это война против бога, это вызов богу. Все то, что происходит на Западе весь последний век, особенно остро последнее десятилетие, – это война против бога. У меня на столе лежит книга Святителя Николая Сербского «Война и Библия». Думаю, что сейчас, в пору войны, многие эту книгу узнали, открыли для себя, кто-то, может, перечитал. Мы на Спасе сейчас завершаем проект по этой книге. Там как раз очень много сказано о духовных источниках войны. Святитель Николай Сербский сказал про Европу, еще про XIX век. Он сказал: если назвать XIX век одним предложением, дать ему определение, то это будет определение «судебный процесс между Европой и Христом».

Борис Корчевников:

Что такое вызов богу? Когда мы говорим, что ребенок может поменять пол, это в первую очередь вызов богу, потому что мы отказываемся принять, что его создал творец мальчиком, а девочку создал девочкой. Когда мы говорим, что семью можно сделать однополой, это в первую очередь вызов богу, а потом уже безумие, сумасшествие, потому что однополая семья против всех законов природы. Господь создал иначе. Премудрость божья состоит в том, что есть мужчина и женщина, что есть прекрасное чувство любви, благодаря которому этот мир такой, какой он есть. Этот мир так красив. Когда мы начинаем кидать вызов богу, когда мы начинаем устраивать ему революцию, бунт, мы делаем легальными однополые семьи, смену пола. И вся книга апокалипсиса про это. Про то, что антихрист поработит всех людей, разрешив им все. Они будут думать, что они предельно свободны. Это неправильно понятное представление о свободе. На самом деле это та самая вседозволенность, которая корнями идет из собственной гордыни: я хочу поклоняться себе как идолу, бог мне не нужен.

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