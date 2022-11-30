Хотят восстановить Речь Посполитую. Сможет ли Польша присвоить земли западной Украины?

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы сказали общо, Нарышкин сказал о том, что якобы готовятся некие действия подрывные в трех областях Украины. Он сказал, что будет некий референдум, там проверяют сегодня актив польский. Это было сообщение от главы разведки. Чтобы это проверить, мы должны залезть в голову полякам, мы этого сделать не можем. Но есть некие признаки, по которым можно что-то косвенно посмотреть. Например, он сказал о том, что, возможно, кампания в польских СМИ, которая касается реституции... Что это такое? Это возвращение земель, которые ранее принадлежали полякам, допустим, до войны. Была у нас Западная Украина и Западная Беларусь, завтра Украина примет закон, по которому эти все польские хозяева, которые там раньше проживали, имеют право на земельные угодья, на курорты. И это создает некую базу для сепаратизма, потому что если там есть поляки этнические, то эти элементы могли бы поддержать такого рода действия. Что касается реституции, то это инструмент, который давно применяется в Восточной Европе, после развала соцлагеря, допустим, в Чехии начали возвращать имущество, которое было национализировано нашими войсками, чешским режимом, который потом был установлен в Чехословакии. Это все было передано в 90-е годы обратно чехам.

Какие украинские батальоны представляют наибольшую угрозу? Ответил Лазуткин – подробности здесь.

Григорий Азаренок:

Вам же змагары рассказывают, что Украина — это сейчас самое влиятельное государство.

Андрей Лазуткин:

Оно стало централизованным за эту всю войну, то есть ослабли группы региональные, которые там были раньше, есть центральное правительство Зеленского, которое сегодня контролирует все финансовые потоки. И уже с ними поляки могут договариваться о неких условиях. Вот что мы видели с этой ракетой, которая прилетела в Польшу? Как-то все это замолчалось, позиция до этого совпадала польская и украинская, то есть они уже могут согласовывать многое между собой, это следствие этих боевых действий. О чем они договорятся дальше – большой вопрос. То, что в польской прессе есть эта кампания по реституции, что мы готовы если что туда вернуться, что там наши земли находятся, – все это там есть. Эти настроения готовы, особенно к выборам в Польше можно было бы обыграть. Но другой вопрос: зачем поднимать восстание пропольское, если можно с Зеленским эти вопросы решить? За деньги эти люди делают что угодно, если цена вопроса несколько миллиардов, то пожалуйста.

Григорий Азаренок:

Хорошо, но зайдут они уже с флагом, с регулярными частями для охраны этого референдума, вдруг произойдет столкновение с российскими войсками? Все, война?