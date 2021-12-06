«Метаемся из стороны в сторону, чтобы стать лучшими». Молодёжь из Лиозно побывала в Совете Республики
Новости Беларуси. Молодежь из Лиозно, в том числе и будущие абитуриенты, 6 декабря отправилась в Совет Республики. Около 50 юных парламентариев со всего района пригласили по инициативе сенатора Олега Жингеля. Он курирует вопросы экономики, бюджета и финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодые люди из глубинки узнали больше о становлении парламентаризма в нашей стране. Некоторые были приятно удивлены тем, что в здании Совета Республики, которое признано жемчужиной конструктивизма, 70 лет находилась Национальная библиотека Беларуси.
Многие из ребят мечтали побывать в зале, где законы вступают в свою силу, и их мечта исполнилась. Тем более когда удалось вживую пообщаться со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Инициативная молодежь поделилась своими идеями, которые на практике способны сделать лучше жизнь в Лиозно и в целом в нашей стране, и рассказали, куда собираются поступать.
Кирилл Гайков, учащийся средней школы № 1 Лиозно:
Я собираюсь поступать в области энергетики, поскольку у нас недавно построили атомную электростанцию возле Островца. Так сказать, нужно осваивать эти новые рубежи. И для этого, я думаю, многие, не только я, пойдут в эту отрасль, чтобы Беларусь была самодостаточной страной в плане электроэнергии и даже могла на этом зарабатывать.
Даниил Каркошкин, учащийся средней школы № 1 Лиозно:
Беларуси нужны новые специалисты, новые кадры. Есть много разных специальностей, которые важны и нужны. И поэтому метаемся из стороны в сторону для того, чтобы стать лучшими.
Ольга Могучая, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лиозненского райисполкома:
Молодежный парламент у нас в Лиозненском районе существует с 2010 года. Ребята активные, инициативные. Ежеквартально собираемся. Свои инициативы собираем воедино и уже реализовываем с помощью проектов.
Дарья Шараева, председатель Молодежного парламента при Лиозненском районном Совете депутатов:
Совсем недавно мы выиграли республиканский конкурс молодежных инициатив. Это творческий проект «Творчество без границ» для поддержания детей с ограниченными возможностями, чтобы они были также задействованы в творческой среде центра детей и молодежи, чтобы поддержать детей в селах в первую очередь.
Как отметила Наталья Кочанова, работа с людьми – важная составляющая работы Совета Республики. Выездные встречи, личные приемы, телефонные линии помогают решать различные проблемы белорусов по всей стране. Молодежному парламенту эта тема близка. Неравнодушные к чужой беде девушки и юноши на постоянной основе активно помогают с благоустройством и озеленением городу и стране, а также делают жизнь инвалидов и ветеранов мобильнее и комфортнее.