«Метаемся из стороны в сторону, чтобы стать лучшими». Молодёжь из Лиозно побывала в Совете Республики

Новости Беларуси. Молодежь из Лиозно, в том числе и будущие абитуриенты, 6 декабря отправилась в Совет Республики. Около 50 юных парламентариев со всего района пригласили по инициативе сенатора Олега Жингеля. Он курирует вопросы экономики, бюджета и финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые люди из глубинки узнали больше о становлении парламентаризма в нашей стране. Некоторые были приятно удивлены тем, что в здании Совета Республики, которое признано жемчужиной конструктивизма, 70 лет находилась Национальная библиотека Беларуси.

Многие из ребят мечтали побывать в зале, где законы вступают в свою силу, и их мечта исполнилась. Тем более когда удалось вживую пообщаться со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Инициативная молодежь поделилась своими идеями, которые на практике способны сделать лучше жизнь в Лиозно и в целом в нашей стране, и рассказали, куда собираются поступать.

Кирилл Гайков, учащийся средней школы № 1 Лиозно:

Я собираюсь поступать в области энергетики, поскольку у нас недавно построили атомную электростанцию возле Островца. Так сказать, нужно осваивать эти новые рубежи. И для этого, я думаю, многие, не только я, пойдут в эту отрасль, чтобы Беларусь была самодостаточной страной в плане электроэнергии и даже могла на этом зарабатывать.

Даниил Каркошкин, учащийся средней школы № 1 Лиозно:

Беларуси нужны новые специалисты, новые кадры. Есть много разных специальностей, которые важны и нужны. И поэтому метаемся из стороны в сторону для того, чтобы стать лучшими.

Ольга Могучая, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лиозненского райисполкома:

Молодежный парламент у нас в Лиозненском районе существует с 2010 года. Ребята активные, инициативные. Ежеквартально собираемся. Свои инициативы собираем воедино и уже реализовываем с помощью проектов.