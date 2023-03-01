Премьер Госсовета КНР: «Китайско-белорусские отношения развиваются на основе многолетней дружбы»
Беларусь и Китай никогда не ставили задачу дружить или работать против кого бы то ни было. Один из важных тезисов, который 1 марта озвучил Александр Лукашенко во время встречи с премьером Госсовета КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается государственный визит Президента Беларуси в Китай.
Лукашенко о сотрудничестве с Китаем: мы не ставили перед собой цель дружить или работать против третьих стран. Читайте здесь.
С Ли Кэцяном наш Президент видится не первый раз. Во время разговора глава государства поблагодарил за колоссальную помощь и поддержку белорусского народа и страны в целом. Беларусь в Китае видит надежного и серьезного партнера.
Игорь Брыло: «Подошло время увеличить ассортимент продаваемой белорусской продукции на китайский рынок». Подробности.
Ли Кэцян, премьер Государственного совета КНР:
Наши отношения выстроены на основе взаимного уважения, доверия, а также сотрудничества и взаимного выигрыша. Практическое сотрудничество постепенно растет. Наши отношения имеют очень широкие перспективы развития. Уверен, что китайско-белорусские отношения развиваются на основе многолетней дружбы.
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