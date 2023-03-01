Премьер Госсовета КНР: «Китайско-белорусские отношения развиваются на основе многолетней дружбы»

Беларусь и Китай никогда не ставили задачу дружить или работать против кого бы то ни было. Один из важных тезисов, который 1 марта озвучил Александр Лукашенко во время встречи с премьером Госсовета КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается государственный визит Президента Беларуси в Китай.

Лукашенко о сотрудничестве с Китаем: мы не ставили перед собой цель дружить или работать против третьих стран. Читайте здесь.