Встреча вышла за протокол. Чем запомнился основной день переговоров Лукашенко и Си Цзиньпина?

Главные политические новости сегодня, 1 марта, приходят из Пекина. Продолжается государственный визит Александра Лукашенко в Китай. Его эксперты уже назвали историческим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вниманием поездку белорусского лидера не обошли и многие западные СМИ. Некоторые медиа, что, впрочем, неудивительно, рассматривают визит через призму предвзятости, но есть и объективные материалы, в которых подчеркивается и высокий статус взаимоотношений между Минском и Пекином, и личная дружба лидеров Беларуси и Китая. Переговоры Александра Лукашенко и Си Цзиньпина продолжались более четырех часов. Это вдвое больше запланированного времени. Оба лидера подтвердили стремление к развитию двустороннего сотрудничества. Были озвучены и конкретные предложения. Подписан и ряд международных документов. Основной и самый насыщенный день государственного визита в материале политического обозревателя СТВ Евгения Пустового.

Пока Беларусь только просыпалась – наш Президент уже работал. В принципе, это, скорее, традиция, чем исключение. Но сегодня в Беларуси еще солнце не взошло, а в Поднебесной уже в зените самый насыщенный и продуктивный день государственного визита в Китай. Это укрепляет и политический авторитет, и экономическое благополучие нашей страны.

Руку стратегического сотрудничества Александр Лукашенко протянул Китаю, еще когда Поднебесная набирала лишь геополитическую силу. А китайское чудо предрек еще будучи парламентарием. Для этого у цивилизации Поднебесной есть три важных нарратива развития: любовь к труду, вера в себя и уважение к другим. Став Президентом, Лукашенко сделал Китай для Беларуси стратегической точкой дальней дуги. Лукашенко о сотрудничестве с Китаем: мы не ставили перед собой цель дружить или работать против третьих стран.

Президент подчеркивает, это его 13-й визит в Китай и 13-я встреча с другом Си. А сегодня за столом переговоров с белорусским лидером все политическое руководство одной из крупнейших стран мира. Первая встреча Первого с Ли Кэцяном, премьером государственного совета КНР. Премьер Госсовета КНР: «Китайско-белорусские отношения развиваются на основе многолетней дружбы».

Главная локация сегодняшнего дня – Дом народных собраний. Здание парламента было построено за 10 месяцев к 10-летию КНР. Правительственное сооружение способно вместить одновременно 10 тысяч человек. А каждый зал оформлен в стиле одного из регионов многоликого Китая. Архитектуру Китая отражает душу этой цивилизации. И размах, и историю. Великая китайская стена – барьер от захватчиков.

Площадь Тяньаньмэнь является символическим сердцем китайской нации. Именно здесь Мао Цзэдун провозгласил создание КНР. Но до той исторической речи были два столетия борьбы против оккупации тех, кого мы привыкли назвать коллективным Западом. Неслучайно здесь же расположен памятник народным героям. У одного из самых величественных монументов против западной экспансии высотой в 10-этажный дом и весом, внимание, в 10 тысяч тонн возложен венок в цветах государственного флага Беларуси.

Переговоры лидера крупнейшего государства мира и нашего Президента явно вышли за протокол. И в широком составе и узком (с глазу на глаз) общались гораздо больше запланировано времени. У глав государств обоюдная заинтересованности и нацеленность на результат. Высокоиндустриальный Китай готов пустить белорусов к алтарю своего успеха – делиться своими промышленными компетенциями и индустриальными технологиями. По-видимому, проекты настолько амбициозные, что коммерческую тайну отказался раскрывать министр промышленности.