Парад областной милиции прошёл в Гродно

Новости Беларуси. Торжественным маршем по центру Гродно прошли милиционеры со всей области. Это уже традиция, которую заложили более 20 лет назад. Накануне профессионального праздника правоохранители демонстрируют сплоченность и мощь силовых структур Беларуси народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В строю 300 человек от сержанта до полковника. Также в марше проехали ретроавтомобиль и современная техника. От площади Советской колонна двинулась к Вечному огню у братской могилы павших воинов и партизан. А финальной точкой стал памятник сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебного долга.

Сергей Сасим, милиционер-водитель Ленинского РОВД Гродно:

Я служил в роте почетного караула, поэтому для меня грех пропустить марш гродненской милиции, показать среди своих коллег, что значит строевая подготовка, что она из себя представляет, как надо правильно располагать ногу, руки, куда надо правильно смотреть, как голову держать. Я считаю, прошли мы этот марш достойно.

В преддверии 106-й годовщины белорусской милиции около сотни сотрудников силовых структур региона получили заслуженные награды и благодарности за службу.