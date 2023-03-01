Новое интерактивное оборудование для детей с аутизмом. Как неравнодушные белорусы помогли маленьким больным?

Новости Беларуси. Более 3,5 тысячи пациентов за 7 лет работы сродни подвигу. В Мядельском районе помогают с реабилитацией детям с диагнозом аутизм. Там в первый день весны принимали подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интерактивная песочница, пол, панель, «умное» зеркало. Все это не только для игры, но и для развития. Весь комплекс закуплен благодаря неравнодушным белорусам. Более 50 тысяч рублей перечислили участники благотворительного марафона «Наши дети». Оксана Семашко продолжит.

Максим сегодня увлеченно изучает новые технологии. Мальчик с рождения практически не разговаривает. В 5 лет ему поставили непростой диагноз – аутизм. Но маму не покидает надежда. Алла Тарасенко рассчитывает, что мальчику поможет реабилитация.

Алла Тарасенко, мама пациента Республиканского детского центра медицинской реабилитации:

Есть эффект: сдвигается, появляется речь, сглаживаются какие-то проблемы с поведением. И самое главное, что он не боится ни ехать никуда, ни идти. У нас это проходит гораздо спокойнее, чем в раннем возрасте. Нашим докторам удается выявлять болезнь еще на ранней стадии – с первых дней после рождения. Это позволяет скорее приступить к лечению тревожных симптомов.

Дмитрий Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Очень важно, что реабилитация проводится постоянно, потому что родители, научившись здесь, проведя 21 день в ходе реабилитации, получают определенные навыки. И, приезжая домой, естественно, они продолжают со своим ребенком те же навыки развивать. Интерактивная песочница, пол, панель, «умное» зеркало. Подопечные центра уже успели протестировать новый высокоэффективный комплекс.

Оксана Семашко, корреспондент:

Среди новых развивающих игр – интерактивный стол. Одно прикосновение – и предметы оживают прямо на глазах. У детей это вызывает восторг. Толя, тебе нравится играть?

– Да! Сейчас в центре используют мультидисциплинарный комплексный подход. Каждый интерактивный модуль учит правильно говорить и подсказывает ребенку, как поступить в сложной для него ситуации.

Евгения Лисовская, учитель-дефектолог Республиканского детского центра медицинской реабилитации:

Точность, координация, концентрация внимания – все это в совокупности. Вот мы включаем оборудование, и все это в совокупности дает максимальный такой уровень.

Светлана Масловская, главный врач Республиканского детского центра медицинской реабилитации:

Оно позволит нам внедрять новые методики, инновационные подходы к лечению и профилактике, также позволит повысить качество оказания медицинской помощи и улучшить проведение мероприятий медицинской реабилитации на более современном и высокопрофессиональном уровне. Пусть каждый из нас не в силах изменить судьбу таких детей, но мы способны подарить радость каждому ребенку.

Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:

У нас есть один минчанин, который ровно 27 дней перечислял по 1,69 рубля. Таким образом поддерживал марафон. И вот в этой частичке, в каждой копеечке, в каждом перечислении – эта огромная забота.