Сергеенко: в нашей стране, как ни в какой другой, создано всё для реализации детства, материнства

В Беларуси проходит Неделя родительской любви. Это время между двумя праздниками – Днем матери и Днем отца. Тот случай, когда праздник смогут отметить все представители семьи – и родители, и дети, и бабушки с дедушками. Ведь все мы когда-то меняем роли, а теплое и нежное отношение друг к другу сохраняется.

Эти октябрьские дни нам напомнят о том, что любовь и поддержка родителей играют важную роль в жизни детей и формировании их личности. В этот период по всей стране будут проходить встречи, семинары, форумы, выставки и концерты. Уже завтра,14 октября, в Полоцке соберутся дружные семьи на «Разговор о важном», чтобы обсудить вызовы современности и важные аспекты для укрепления традиционных ценностей.