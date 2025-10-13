Сергеенко: в нашей стране, как ни в какой другой, создано всё для реализации детства, материнства
В Беларуси проходит Неделя родительской любви. Это время между двумя праздниками – Днем матери и Днем отца. Тот случай, когда праздник смогут отметить все представители семьи – и родители, и дети, и бабушки с дедушками. Ведь все мы когда-то меняем роли, а теплое и нежное отношение друг к другу сохраняется.
Эти октябрьские дни нам напомнят о том, что любовь и поддержка родителей играют важную роль в жизни детей и формировании их личности. В этот период по всей стране будут проходить встречи, семинары, форумы, выставки и концерты. Уже завтра,14 октября, в Полоцке соберутся дружные семьи на «Разговор о важном», чтобы обсудить вызовы современности и важные аспекты для укрепления традиционных ценностей.
Виолетта Шаблинская – о тех, кто живет любовью.
В Беларуси более 120 тысяч многодетных семей, где воспитываются трое и более ребят. И в каждой из них живет безмерная любовь, а еще есть внимание и забота. А рядом государство, которое всегда на страже семейных ценностей.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В нашей стране, как ни в какой другой, создано все для реализации детства, материнства, для вопроса социальной защиты многодетных матерей. Это и вопросы адресной поддержки, и вопросы семейного капитала, оплачиваемый декрет на отпуск 3 года. То есть в материальном плане государством, исходя из возможностей нашей экономики, все делается именно для поддержания и в целом материнства, и особенно многодетных матерей.
Основа крепких отношений – это и духовные ценности. Доброта, милосердие и взаимовыручка. Все идет от семьи. Но помогает и православная церковь, организует курсы и семинары, направленные на просвещение.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Естественно, внутренние переживания, тревога, если еще накладывается какая-то социальная составляющая сложности, материальная порядка. Если в семье не все хорошо, родственники не всегда понимают, поддерживают. А тут нужно на кого-то опереться и думать, что вот этот проект, он как раз к тому, чтобы выявить лучший опыт, как можно помочь в таких обстоятельствах.
Неделя родительской любви ознаменована чередой мероприятий: мастер-классы, концерты, конкурсы и тематические встречи. Уже завтра в Полоцке соберутся дружные семьи на «Разговор о важном», все вместе за чаем обсудят вызовы современности, проговорят важные аспекты для укрепления семьи.
Подробности в видео.