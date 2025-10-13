Формирование стабфонда в Минске завершится до 15 ноября

Обеспечить столицу витаминной продукцией на весь межсезонный период. Формирование стабилизационного фонда в Минске завершится до 15 ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На базе предприятия «Партизанское» планируют заложить 4 тысячи 600 тонн продукции: более 2 тысяч тонн картофеля, 980 капусты и почти 700 тонн моркови. По яблокам вопрос закрыт. Для хранения каждого вида продукции оборудованы специальные камеры.

Александр Новиков, генеральный директор УП «Партизанское»:

Но сегодня благодаря поддержке горисполкома на установленной линии мы полностью закрываем потребность по вакуумированной моркови и свекле комбинатов школьного питания и витамин. В этом году до декабря планируется ее дооснастить, чтобы закрыть полностью всю потребность социальной сферы в вакуумированных овощах.

Стабилизационные фонды закладываются для обеспечения плодоовощной продукцией организаций социальной сферы, а также для сдерживания дефицита во время осенне-зимнего периода.