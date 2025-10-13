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Формирование стабфонда в Минске завершится до 15 ноября

13 октября 2025 18:04
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Обеспечить столицу витаминной продукцией на весь межсезонный период. Формирование стабилизационного фонда в Минске завершится до 15 ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Формирование стабфонда в Минске завершится до 15 ноября-2

На базе предприятия «Партизанское» планируют заложить 4 тысячи 600 тонн продукции: более 2 тысяч тонн картофеля, 980 капусты и почти 700 тонн моркови. По яблокам вопрос закрыт. Для хранения каждого вида продукции оборудованы специальные камеры. 

Формирование стабфонда в Минске завершится до 15 ноября-4

Александр Новиков, генеральный директор УП «Партизанское»:
Но сегодня благодаря поддержке горисполкома на установленной линии мы полностью закрываем потребность по вакуумированной моркови и свекле комбинатов школьного питания и витамин. В этом году до декабря планируется ее дооснастить, чтобы закрыть полностью всю потребность социальной сферы в вакуумированных овощах. 

Стабилизационные фонды закладываются для обеспечения плодоовощной продукцией организаций социальной сферы, а также для сдерживания дефицита во время осенне-зимнего периода.

# Продукты питания

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