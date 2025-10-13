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В Беларуси началась Неделя родительской любви

13 октября 2025 06:09
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О любви, верности и семейных ценностях будем говорить в ближайшие дни. В Беларуси началась Неделя родительской любви. Она обещает стать настоящим праздником, который подчеркнет ценность семьи и родительства в нашем обществе. Тематические мероприятия стартовали накануне. В столице впервые прошел семейный православный форум «Дом счастья», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси началась Неделя родительской любви-2

Цель форума – популяризация традиций православной семьи, стремление дать каждому желающему возможность прикоснуться к подлинному пониманию семьи и ее значения в жизни человека. В течение двух дней проходили встречи со священниками, семейными психологами, общественными деятелями и многодетными родителями. Одни из таких – семья Бабуль. Марина и Андрей поделились своей историей. Рассказали как они решили стать многодетными родителями, с какими трудностями сталкиваются и как удается поддерживать мир и согласие в большой семье.

В Беларуси началась Неделя родительской любви-4

Елена Малишевская, руководитель проекта «Дом счастья»:
Организаторы форума создавали его с большой любовью к людям и к нашей прекрасной стране. Мы хотим, чтобы счастливых семей в нашей стране становилось с каждым днем все больше.

В Беларуси началась Неделя родительской любви-6

Марина Бабуль:
Семья, на самом деле, это самое главное, что есть, наверное, у каждого человека в жизни. И, правда, я очень счастлива, что моя семья именно такая большая, веселая, шумная.

Семейные ценности – основа белорусской государственности. Традиционная семья защищена в нашей стране Конституцией, определяя брак как союз женщины и мужчины. 

# Семья # Брак и семья # Многодетные семьи в Беларуси # Планирование семьи

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