Королевские розы и хвойные композиции – как создают зелёный облик Минска

Минск стал лидером по озеленению среди белорусских городов. На территории столицы высажено свыше 10 млн цветов и почти 180 тысяч кустарников, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. И работа в этом направлении продолжается в каждом районе. Осенью в парках и вдоль магистралей в городе появится еще около 9 тысяч молодых деревьев и свыше 100 тысяч кустарников. Сейчас ландшафтные дизайнеры завершают посадку кустовых хризантем и роз. Как создается зеленый облик столицы и кто автор самых красивых ландшафтных композиций – узнала Юлия Минич.

Шаровидные и пирамидальные туи, кипарисовики, можжевельники, а также сосна горная – почти полторы тысячи хвойников. Буквально на наших глазах эта зеленая зона превращается в территорию с оригинальным дизайном. Это реализация идей Людмилы Дрозд, ведущего ландшафтного архитектора «Зеленстроя Первомайского района». Она удостоена звания «Минчанин года». К созданию оформление зеленых зон подходит трепетно и внимательно к каждой детали. Так рождается облик улиц столицы.

Людмила Дрозд, ведущий ландшафтный архитектор «Зеленстроя Первомайского района»:

Будут городские откосы засаживаться лиственными кустарниками. И также те территории, которые относятся к нашему «Зеленстрою», будут дополняться, будут украшаться. Из года в год мы это делаем. Стараемся, чтобы город имел свое лицо.