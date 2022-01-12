«Эта инфекция на самом деле очень коварная». Врач рассказала, чем опасен грипп и как правильно его лечить

Повышение температуры тела, насморк, головная и мышечная боли, сухой кашель – главные предвестники опасного недуга. Грипп – острая респираторная инфекция, преодолеть которую порой бывает непросто.
Повышение температуры тела, насморк, головная и мышечная боли, сухой кашель – главные предвестники опасного недуга. Грипп – острая респираторная инфекция, преодолеть которую порой бывает непросто.
Татьяна Лютова, врач-реабилитолог 34-й центральной районной клинической поликлиники г. Минска:
Их есть несколько подтипов. Это вирусы А, В, С, чаще всего у нас высевается грипп А. Эта инфекция на самом деле очень коварная. Считается, что это сезонное, пиком является обычно осенне-зимний, в последнее время захватывается и весенний период.
Но не так страшны неприятные симптомы, сколько последствия после встречи с коварным вирусом.
Татьяна Лютова:
Пневмония, воспаление легких очень серьезное. Также это менингит и энцефалиты, миокардиты, воспаление сердечной мышцы. В принципе, может ухудшить течение любых хронических заболеваний, которые есть у человека.
Правильное лечение – залог успеха. Когда борьба с гриппом в самом разгаре, проветривайте квартиру как по часам, температура воздуха в комнате должна быть около +20 °C. Вода – наше все. Строго соблюдайте питьевой режим.
Татьяна Лютова:
Измеряем температуру. Если видим, например, 37,5 °C или 37 °C, важно питье. Пить, пить и пить. Температура побудет какое-то время и сама снизится. Если мы видим на градуснике уже 38,5 °C и выше, вот тогда мы начинаем пить нестероидные противовоспалительные препараты.
А вот лечить грипп антибиотиками – табу.
Татьяна Лютова:
Антибиотик – это антибактериальный препарат против бактерий. А у нас вирусная инфекция, которая чаще всего сама заканчивается выздоровлением. Если доктор смотрит общий анализ крови, видит изменения, здесь уже надо присоединить антибактериальный препарат. Он это делает. А так чаще всего визуально не определишь, нужен он или нет.
И даже если вы чувствуете, что взяли верх над коварным недугом, это не повод прекращать лечение.
Татьяна Лютова:
Все равно необходимо к своему здоровью быть внимательным, в течение месяца можно принимать витамины и проконтролировать свое состояние у доктора.
А вообще, болезнь легче предупредить. Тут на помощь спешит профилактика.
Татьяна Лютова:
Самое главное из профилактических мер – специфическая профилактика – вакцинация. Вакцинацию лучше начинать приблизительно за месяц до того, как начинается эпидемия, сезонный грипп. И уже после прививки, через 14 дней вырабатываются антитела, и мы с вами защищены.
Носите маски, мойте руки, избегайте больших скоплений людей, проводите время наедине с природой, и тогда ни один вирус вам не будет страшен.