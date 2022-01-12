«Эта инфекция на самом деле очень коварная». Врач рассказала, чем опасен грипп и как правильно его лечить

Повышение температуры тела, насморк, головная и мышечная боли, сухой кашель – главные предвестники опасного недуга. Грипп – острая респираторная инфекция, преодолеть которую порой бывает непросто.

Татьяна Лютова, врач-реабилитолог 34-й центральной районной клинической поликлиники г. Минска:

Их есть несколько подтипов. Это вирусы А, В, С, чаще всего у нас высевается грипп А. Эта инфекция на самом деле очень коварная. Считается, что это сезонное, пиком является обычно осенне-зимний, в последнее время захватывается и весенний период.

Но не так страшны неприятные симптомы, сколько последствия после встречи с коварным вирусом. Татьяна Лютова:

Пневмония, воспаление легких очень серьезное. Также это менингит и энцефалиты, миокардиты, воспаление сердечной мышцы. В принципе, может ухудшить течение любых хронических заболеваний, которые есть у человека.

Правильное лечение – залог успеха. Когда борьба с гриппом в самом разгаре, проветривайте квартиру как по часам, температура воздуха в комнате должна быть около +20 °C. Вода – наше все. Строго соблюдайте питьевой режим. Татьяна Лютова:

Измеряем температуру. Если видим, например, 37,5 °C или 37 °C, важно питье. Пить, пить и пить. Температура побудет какое-то время и сама снизится. Если мы видим на градуснике уже 38,5 °C и выше, вот тогда мы начинаем пить нестероидные противовоспалительные препараты.

А вот лечить грипп антибиотиками – табу. Татьяна Лютова:

Антибиотик – это антибактериальный препарат против бактерий. А у нас вирусная инфекция, которая чаще всего сама заканчивается выздоровлением. Если доктор смотрит общий анализ крови, видит изменения, здесь уже надо присоединить антибактериальный препарат. Он это делает. А так чаще всего визуально не определишь, нужен он или нет.

И даже если вы чувствуете, что взяли верх над коварным недугом, это не повод прекращать лечение. Татьяна Лютова:

Все равно необходимо к своему здоровью быть внимательным, в течение месяца можно принимать витамины и проконтролировать свое состояние у доктора. А вообще, болезнь легче предупредить. Тут на помощь спешит профилактика.