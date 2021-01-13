Каким был митрополит Филарет? Вспоминают те, кто был с ним знаком

Новости Беларуси. Его земной путь завершен, но в сердцах миллионов верующих он останется навечно рядом. В Минске 13 января прощаются с почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вознести молитвы за упокой души одного из самых любимых и уважаемых архипастырей пришли сотни людей. Те, кто знали его лично, отзываются о нем как о человеке высокой духовности и внутренней культуры. Герой Беларуси, наставник, человек безграничной веры и мудрости, который до последнего своего часа молился за всех белорусов. В Белорусскую православную церковь поступают соболезнования из разных стран и организаций, а также глав дипломатических миссий, государственных структур Беларуси, России и других стран СНГ. Похоронят Патриаршего Экзарха у Крестовоздвиженского храма Жировичского монастыря 15 января.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Митрополит Филарет лично утверждал вид Минского епархиального управления. Главный вход напоминает митрополичий клобук с крестом Евфросинии Полоцкой. Потомок знатного ярославского рода, Герой Беларуси, отец Белорусского Экзархата. Владыка жил здесь же, в двух комнатах. Скромно очень. Как и подобает настоящему молитвеннику и монаху.

Жизнь – легенда. Одна из них: когда богатые спонсоры предлагали Владыке Филарету дорогие автомобили, он отказывался, мол, люди неправильно поймут. Скромный при жизни земной, таким же ушел и в жизнь вечную, завещая без кортежей похоронить рядом с почившей братией Жировичского монастыря.

Митрополит Филарет, почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вспоминаю свое первое вступление и в должность митрополита Минского и одновременно Священно-Архимандрита Свято-Успенской Жировичской обители.

К Богу выходец из семьи московских музыкантов пришел, когда голос церкви в атеистическом государстве звучал в тон пианиссимо – едва слышно. Он мог бы сделать блестящую карьеру в Патриархии, тогда умные и интеллигентные люди были на вес золота. Но ему был уготован другой крест – крест служения белорусской пастве.

Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:

Как-то, проходя по Епархии, я разговаривал с дамой одной. Она задала такой вопрос. Я монах, мне на него было сложно ответить. И я не заметил, что идет сзади Владыка. Я говорю: «Вы знаете, я не могу ответить на ваш вопрос, это не моя компетенция». Я почувствовал такое легкое прикосновение сзади и голос Владыки: «Никогда не говори человеку, что не можешь ответить на этот вопрос, ты священник, ты должен знать все, у тебя есть Евангелие». На почве самой показательно атеистической советской республики вырос новый православный Эдем.

Кириллу Вахромееву еще в школе пророчили карьеру дипломата, и он им стал – только в рясе. Такое немыслимо. Но в те советские годы фирменный бас Экзарха одинаково значимо и уверено звучал и в Овальном зале, и с солеи Минской кафедры. В чине Экзарха служил церкви, людям и государству четверть века. А Христу – всю жизнь.

Митрополит Филарет:

Подходят простые женщины, мужички, складывают свои руки под благословение, а руки эти, хлебопашцев руки, как их можно не обнять и не поцеловать. Из небытия при митрополите Филарете подняты монастыри и храмы, выстроен диалог со светской властью. Так вместе и несли крест – первый Президент созидал страну, а Экзарх из пепла и сомнения веру в Бога и духовную жизнь нашего государства. Несмотря на всю важность архипастерской ноши, никогда не терял чувство юмора.

И даже в болезнях Филарет не показывал свою скорбь. Даже на покое оставался живым идеалом для всего архиерейского сонма и паствы.

Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:

Он очень спокойно и смиренно воспринимал немощи своего возраста. Вы знаете, он никогда не жаловался. Если к нам приходили врачи, бывало так, что он плохо себя почувствует, мы вызываем врача. Приходит врач и говорит: «Владыка, на что вы жалуетесь, что вас беспокоит». Владыка говорит: «Меня ничего не беспокоит, а вот моих помощников, наверное, что-то беспокоит».

Горячая молитва за Беларусь постоянно звучала из уст почетного Экзарха. Теперь время молитвы за почившего Филарета. У храма дежурит скорая, многим верующим Филарет был родным пастырем. В голосах священников слышна скорбь, понятная – от сердца проповеди святителя многих привели к Богу.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Противоречивые чувства. С одной стороны, сердцу не прикажешь, оно скорбит, переживает. С другой стороны, умом вера наша говорит о том, что воля Божья в этом есть, и сознаем, что Владыка много делал при земной своей жизни. И по некоторым свидетельствам можем заключать, что он (с большой надеждой мы уповаем) получит у Господа дерзновение оттуда ходатайствовать за нас.