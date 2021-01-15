Племянник митрополита Филарета: «С его руки я стал дьяконом, он направлял меня по духовной линии»

Новости Беларуси. Тело митрополита Филарета 15 января предали земле. Почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси похоронили в Свято-Успенском Жировичском мужском монастыре, как и завещал сам архипастырь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тело митрополита в Жировичи привезли накануне вечером из Свято-Духова кафедрального собора Минска. Гроб был укрыт архиерейской мантией, а рядом – россыпь белых роз, которые так любил при жизни духовный наставник Беларуси.

Проводить в последний путь Филарета приехали сотни священнослужителей и духовенство со всей страны, государственные и политические деятели, прихожане, а также родственники. Панихиды по почившему митрополиту параллельно прошли во всех православных храмах Беларуси. Завершились службы погребальным звоном колоколов.

Протоиерей Георгий Вахромеев, племянник митрополита Филарета, настоятель храма Живоначальной Троицы (Россия):

Он был милостив ко всем, ко мне лично это была бесконечная вереница всякой милости. С его руки я стал дьяконом, он направлял меня по духовной линии.