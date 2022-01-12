«Хотелось им помочь». Как в Казахстане отнеслись к приезду белорусских миротворцев?
Контртеррористическая операция ОДКБ продолжается в Казахстане. Задачи по охране важнейших объектов инфраструктуры продолжают выполнять контингенты всех стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С участием белорусских миротворцев в Казахстане завершили инженерное оборудование блокпостов. Один из них находится на трассе в непосредственной близости от аэродрома, безопасность которого обеспечивают военнослужащие из Витебска. Они работают вместе с коллегами из Казахстана.
Военнослужащий миротворческой роты:
Люди разделены, каждый знает свою задачу. Кто-то осуществляет досмотр, кто-то контролирует человека, который досматривает, кто-то прикрывает. С военнослужащими из Казахстана у нас налажено взаимодействие. Мы не первый раз общаемся и проводим совместные действия.
Военнослужащий миротворческой роты:
Я вылетал сюда, потому что у меня здесь много друзей. Хотелось им помочь в данной ситуации. Интересовался у местного населения, военнослужащих, как они восприняли то, что мы приехали. Только с благодарностью. Никто не сказал плохих слов.
12 января комендатура Алматы сообщила о задержании более 1600 человек, причастных к беспорядкам – подробности далее.