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«Хотелось им помочь». Как в Казахстане отнеслись к приезду белорусских миротворцев?

12 января 2022 10:40
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Контртеррористическая операция ОДКБ продолжается в Казахстане. Задачи по охране важнейших объектов инфраструктуры продолжают выполнять контингенты всех стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хотелось им помочь». Как в Казахстане отнеслись к приезду белорусских миротворцев?-1

С участием белорусских миротворцев в Казахстане завершили инженерное оборудование блокпостов. Один из них находится на трассе в непосредственной близости от аэродрома, безопасность которого обеспечивают военнослужащие из Витебска. Они работают вместе с коллегами из Казахстана.

«Хотелось им помочь». Как в Казахстане отнеслись к приезду белорусских миротворцев?-4

Военнослужащий миротворческой роты:
Люди разделены, каждый знает свою задачу. Кто-то осуществляет досмотр, кто-то контролирует человека, который досматривает, кто-то прикрывает. С военнослужащими из Казахстана у нас налажено взаимодействие. Мы не первый раз общаемся и проводим совместные действия.

«Хотелось им помочь». Как в Казахстане отнеслись к приезду белорусских миротворцев?-7

Военнослужащий миротворческой роты:
Я вылетал сюда, потому что у меня здесь много друзей. Хотелось им помочь в данной ситуации. Интересовался у местного населения, военнослужащих, как они восприняли то, что мы приехали. Только с благодарностью. Никто не сказал плохих слов.

«Хотелось им помочь». Как в Казахстане отнеслись к приезду белорусских миротворцев?-10

12 января комендатура Алматы сообщила о задержании более 1600 человек, причастных к беспорядкам – подробности далее.

# Протесты в Казахстане # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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