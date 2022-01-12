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Чтобы заболевание не развивалось. В Беларуси уже более 5000 подростков сделали прививки от коронавируса

12 января 2022 08:10
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Новости Беларуси. Более 40 % населения Беларуси прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первой дозой привиты почти 5 миллионов человек. Продолжается и кампания по вакцинации детей. Прививки сделали свыше 5 000 подростков.

Чтобы заболевание не развивалось. В Беларуси уже более 5000 подростков сделали прививки от коронавируса-1

Процедура добровольная и бесплатная. Проводится с согласия родителей или законных представителей ребенка.

Напомним, для защиты детей белорусский Минздрав рекомендовал китайский препарат Vero Cell. Для разъяснения интересующих вопросов в Минске будут организованы собрания для родителей с участием медицинских работников.

Чтобы заболевание не развивалось. В Беларуси уже более 5000 подростков сделали прививки от коронавируса-4

Татьяна Лазовская, заместитель главного врача 23-й городской детской поликлиники:
Такая категория нашего населения, которая ведет очень активный образ жизни. Они посещают кружки, разные секции, участвуют в соревнованиях, ходят в школу, также проживают вместе с бабушками, дедушками, поэтому их нужно вакцинировать, чтобы это заболевание у них не развивалось. Для проведения данной вакцинации ребенку вместе с родителями либо законным представителем необходимо обратиться на прием к участковому врачу-педиатру. Повторная вакцинация осуществляется через 21-28 дней.

В Беларуси вакцинация детей проводится с 27 декабря 2021 года.

«Я со своими родителями приняла решение». Что говорят подростки, которые прививаются от коронавируса, читайте здесь.

# Вакцинация # общество # Татьяна Лазовская # Фотофакт

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