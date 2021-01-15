Игуменья Гавриила в день похорон митрополита Филарета: «Я думаю, что Владыка неслучайно ушёл в это время»

Новости Беларуси. Тело митрополита Филарета 15 января предали земле. Почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси похоронили в Свято-Успенском Жировичском мужском монастыре, как и завещал сам архипастырь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря:

Я думаю, что Владыка неслучайно ушел в это время, чтобы своей молитвой у Господа предстательствовать за дарованием мира в нашей стране, за дарование стабильности, чтобы мы действительно любили бы Бога и людей так, как он любил всех нас.

«Митрополит Филарет завещал быть похороненным как простой монах, несмотря на великие чины»

Напомним, митрополит Филарет скончался 12 января на 86-м году жизни. Больше 20 лет он возглавлял Белорусскую православную церковь. Деятельность Владыки получила широкую известность как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Ему было присвоено звание Героя Беларуси.