В БГСХА открыли ряд новых научно-образовательных центров

Новое слово в аграрной сфере. В Белорусской сельскохозяйственной академии открыли ряд новых научно-образовательных центров. Среди направлений – «Цифровое животноводство». В лаборатории студенты работают с современным оборудованием и проводят эксперименты с цифровыми клонами животных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще недавно книжный архив, а сегодня сразу несколько лабораторий цифрового животноводства. Цокольный этаж научно-образовательного центра, который открылся в этом году в БГСХА, сегодня самый шумный. Здесь разместились сразу три лаборатории по свиноводству, пчеловодству, звероводству. Помимо технической начинки, которая полностью совпадает с картинкой самых современных предприятий, на полках аудиторий широкий спектр образцов комбикормов, а также инновационные программные разработки. Самая большая аудитория посвящена свиноводству.

Александр Соляник, заведующий кафедрой свиноводства и мелкого животноводства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Речь идет о цифровых двойниках каждой технологической цепочки. Звенья которой в режиме реального времени, то есть онлайн, без посещения объекта, отражают значения таких основных параметров, как затраты, то есть себестоимость товарной продукции, и выручка от реализации продукции, полученной в производственном процессе.

В группе из 10 студентов, 7 – целевики. Ребята вернутся домой, чтобы внедрять новые технологии на своих комплексах. Огромный потенциал цифры видит Евгения Любочка из Гомельской области. Ее взгляды разделяет и руководитель агрокомбината «Южный», куда она придет работать после окончания академии. Молодому специалисту уже готовят рабочее место, которое будет соответствовать всем задачам.