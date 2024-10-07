В Минске подписали договор о производстве совместного с Россией фильма «Батька Минай. Партизанская легенда»

И еще один шаг к укреплению культурных связей и дружественных отношений между Беларусью и Россией. Большой совместный кинематографический проект. Сегодня в Минске подписан договор о производстве полнометражного фильма «Батька Минай. Партизанская легенда», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе сюжета – жизнь и подвиг, пожалуй, самого известного белорусского партизана времен Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Миная Шмырева. За экранизацию взялся режиссер и народный артист России Игорь Угольников. Производство осуществляют его продюсерская компания «Военфильм» и Национальная киностудия «Беларусьфильм» при финансовой поддержке Министерства культуры Беларуси и Фонда кино России.

Пожилой директор картонной фабрики в начале Великой Отечественной войны собрал отряд в родных краях на Витебщине и стал настоящим партизанским вожаком. Слава об этой неустрашимой бригаде разошлась по всей Беларуси. Немцы называли Батьку Миная «Бандит номер один». Народные мстители, руководимые Шмыревым, наводили ужас на оккупантов: нападали на вражеские гарнизоны и опорные пункты, уничтожали склады, взорвали нефтебазу, совершали диверсии на железных дорогах, срывали карательные операции фашистов против мирного населения. Удерживали плацдарм на левом берегу Западной Двины.

Вскоре фашистские захватчики взяли в заложники четырех его детей. Пытались шантажировать отца, чтобы тот сдался в плен. Не добившись желаемого, детей расстреляли. Этот эпизод станет одним из самых эмоциональных событий фильма. Главную роль предлагают сыграть Алексею Кравченко. К слову, 40 лет назад он уже участвовал в производстве знаковой кинокартины «Беларусьфильма» о войне «Иди и смотри». Будут пробовать и других актеров, преимущественно белорусов. Также скоро начнется подбор съемочной группы.

Игорь Угольников, генеральный директор киностудии «Военфильм»:

Российско-белорусская съемочная группа будет собрана по принципу лучших профессионалов, которые работают в Москве и в Минске. Снимать мы будем большей частью здесь, в Минске, в Смолевичах. Несколько больших сцен батальных будут сниматься в Москве на киностудии «Военфильм» в Медыни. Там, где у нас все приспособлено для батальных, больших сцен.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Работая вместе с нашими мэтрами, с нашими коллегами, мы учимся и у них совместному фильмопроизводству. Мы траекторию движения для себя очень четко определили. Роль любого фильма интересного, рассказывающего о судьбах, о нашем историческом прошлом, о будущем, важна для общества.