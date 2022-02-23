Сенатор Олег Дьяченко: «Наша страна никогда не будет источником военной агрессией для других государств»

Новости Беларуси. О главных событиях парламентской недели в программе Новости «24 часа» на СТВ расскажет Никита Рачиловский. В преддверии референдума важно как можно больше узнать о том выборе, который определит будущее нашей страны.

Никита Рачиловский:

Добрый вечер! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Мы говорим о главных событиях из жизни Совета Республики Национального собрания – верхней палаты белорусского парламента. В это воскресенье, 27 февраля, в нашей стране состоится знаковое политическое и историческое событие – республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Важен голос каждого, важна конструктивная консолидированная позиция общества, так же как это было во время всенародного обсуждения проекта обновленного Основного закона. Накануне республиканского референдума важно расставить точки над i, вспомнить, как проходило всенародное обсуждение проекта Конституции и какие вопросы поднимались нашими гражданами. И самое главное: является ли проект изменений и дополнений Конституции, который будет вынесен на референдум, Конституцией будущего?

Об этом мы поговорим с гостем нашей студии – членом Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Олегом Дьяченко. Александр Лукашенко еще в 2016 году аккуратно, тонко намекнул, что необходимо вносить изменения и в Основной закон Никита Рачиловский:

Как вы считаете, насколько своевременно наша страна начала работу по обновлению Конституции?

Олег Дьяченко, член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Этот процесс не прекращался. Жизнь меняется, меняется обстановка, меняется сама структура белорусского общества, меняется экономика. Поэтому необходимо своевременно вносить изменения в действующее законодательство, что мы, кстати, и делаем. Парламент активно в этом направлении работает. И очень важно, чтобы принимаемые законы ответствовали Основному закону страны. Вот сегодня наступил судьбоносный момент, когда наш народ, белорусы, на всенародном референдуме проголосует (я уверен в этом) за проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, который ориентирован в будущее. Изменение действующего Основного закона было анонсировано еще в прошлой пятилетке, когда глава нашего государства Александр Григорьевич Лукашенко еще в 2016 году аккуратно, тонко намекнул, что мир меняется, нам необходимо вносить соответствующие изменения и в Основной закон. Более четко этот посыл прозвучал в Послании к белорусскому народу Президента Республики Беларусь 19 апреля 2019 года. Там была четко поставлена задача, что нужно работать над изменениями Конституции. С этого времени, с 2019 года, очень активно начался процесс проработки соответствующих предложений, которые учитывают не только реалии, но которые работают на опережение.

Никита Рачиловский:

Это важно помнить, потому что многие думают, что мы решили обновить Конституцию просто так, после 2020 года. Очень важно помнить, что это долгий процесс, которым мы шли. Олег Дьяченко:

Это процесс, который носит системный характер, потому что мы как представители законодательной власти постоянно работаем над обновлением законодательства нашей страны. Вопрос сохранения социальных гарантий у людей наболевший, вызывает необычайный интерес Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, какие глобальные тенденции, процессы повлияли на внесение того или иного предложения в проект нашей Конституции?

Олег Дьяченко:

Я думаю, что здесь свою роль сыграли и внешние факторы, и международные. Речь идет об изменении нашего статуса, который касается нейтрального статуса нашего государства. Ведь у нас в ныне действующей Конституции заложен принцип стремления к нейтралитету. Но мир изменился, появилось много внешних угроз, и противостоять, адекватно отвечать на эти внешние угрозы мы можем, только имея хороших союзников. В данном случае таким союзником, историческим союзником является Российская Федерация. Поэтому мы сегодня соответствующим образом и переформулируем статью Основного закона нашей страны. Но в то же время посыл для внешних сил и для нашего общества следующий – наша страна никогда не будет источником военной агрессией для других государств. Но в то же самое время, если появится внешняя сила, которая будет своей задачей ставить повлиять на нашу внутреннюю политику, подвергнуть сомнению наш суверенитет, независимость, тем более, посягнуть на территориальную целостность, я уверен, мы дадим достойный отпор всем этим политическим фантазерам.

Олег Дьяченко:

Из внутренних факторов, конечно, я бы назвал те запросы, которые идут от самого общества в первую очередь и от молодежи, и от людей пожилого возраста. Я бы здесь отметил, что у людей наболевшее и то, что сегодня вызывает у них необычайный такой интерес, – это вопрос сохранения социальных гарантий. В обновленном варианте Конституции все эти социальные гарантии сохраняются. И впервые у нас в Конституцию вносится норма, которая защищает права инвалидов. Более того, на основе этой нормы при дальнейшей реализации предполагается инклюзия инвалидов, людей с ограниченными возможностями в наше общество. Это очень важные положительные моменты. Наша задача – создать для молодых людей условия, которыми они воспользуются для самореализации Никита Рачиловский:

По предложению Совета Республики в проекте Конституции появилась отдельная статья, посвященная нашей молодежи. Олег Викторович, не могли бы вы рассказать, как появилась данная статья, что она обозначает для нашей молодежи и что она собой предполагает?