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Министр здравоохранения проголосовал досрочно на референдуме по внесению дополнений в Конституцию

23 февраля 2022 12:07
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Новости Беларуси. 23 февраля свой выбор на референдуме сделал и министр здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром Дмитрий Пиневич пришел на 32-й участок в Минске.

Министр здравоохранения проголосовал досрочно на референдуме по внесению дополнений в Конституцию-1

Досрочно глава ведомства голосует в силу занятости. Пожалуй, впервые за историю проведения подобных кампаний у Минздрава больше функций, чем обычно. Из-за сложной ситуации с заболеваемостью COVID-19 министерство в тесном контакте с Центризбиркомом. Голосование проводится с соблюдением мер эпидбезопасности, рекомендованными Минздравом.

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# Референдум # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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